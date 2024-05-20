Λογαριασμός
Μια Μις Υφήλιος στην Αθήνα: Στη Βουλή, τον Παρθενώνα και το Μουσείο Ακρόπολης η Sheynnis Palacios – Η… γατούλα που τη γοήτευσε - Δείτε φωτό

Σύμφωνα με πληροφορίες εκδήλωσε η ίδια την επιθυμία να επισκεφθεί τη Βουλή

Sheynnis Palacios

Μια Μις Υφήλιος στην Αθήνα. Τον Παρθενώνα, το Μουσείο της Ακρόπολης και τη Βουλή επισκέφτηκε τη Δευτέρα η Σέινις Παλάσιος. Κατάγεται από τη Νικαράγουα, και έχει κερδίσει τον διαγωνισμό Miss Universe 2023.

Η Σεινίς Παλάσιος βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας, της και σύμφωνα με πληροφορίες εκδήλωσε η ίδια την επιθυμία να επισκεφθεί τη Βουλή στους χώρους της οποίας ξεναγήθηκε.

Η Μις Υφήλιος 2023 έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκθέματα του Μουσείου, ενώ η Ακρόπολη κέντρισε την προσοχή της. 

Στην Ακρόπολη όμως είχε και μια απρόοπτη συνάντηση και με... μια γάτα που τη γοήτευσε. "Ώρα να εκτιμήσετε αυτή την ομορφιά" ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στις ιστορίες της στο Instagram. 

Palacios

Palacios

Palacios

Palacios

Παλάσιος

Palacios

Palacios

