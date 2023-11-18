Sharon Stone: Τα έργα ζωγραφικής της «ταξίδεψαν» στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ

Από τότε που, στη διάρκεια της πανδημίας, έλαβε ένα σετ ζωγραφικής με αριθμούς (paint-by-numbers kit), η Σάρον Στόουν συνομιλεί με χρώματα. Με αυτόν τον τρόπο η εμβληματική φιγούρα του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1990 περιγράφει τη σχέση της με τη ζωγραφική, η οποία την απορροφά πλήρως και την έκανε να αφιερώνει μέχρι και 17 ώρες την ημέρα σε ένα στούντιο που δημιούργησε ειδικά για αυτό στο σπίτι της στο Beverly Hills.

Όχι ότι είναι κάτι καινούργιο για τη Στόουν να κρατά χρωστήρα. Μεγάλωσε ζωγραφίζοντας, υπό την καθοδήγηση της θείας της· η aunt Vonne είχε Master στη ζωγραφική και δημιουργούσε τοιχογραφίες στους τοίχους του σπιτιού όπου η Σάρον έζησε τα παιδικά της χρόνια. Επιπλέον, η Σάρον έκανε για σύντομο χρονικό διάστημα σπουδές τέχνης στο Edinboro University στην Πολιτεία της Πενσιλβανίας, πριν τις εγκαταλείψει για να ακολουθήσει καριέρα μοντέλου και ηθοποιού. Τώρα, κατά τα φαινόμενα είναι αφοσιωμένη εξ ολοκλήρου στη ζωγραφική.

Η έκθεσή της στην Allouche Gallery του Λος Άντζελες την περασμένη άνοιξη κάνει τώρα ντεμπούτο στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, φιλοξενούμενη στη C. Parker Gallery έως τις 15 Ιανουαρίου του 2024, με επιμέλεια της ιδιοκτήτριας της αίθουσας τέχνης Tiffany Benincasa.

Η επωνυμία της έκθεσης – «Welcome to My Garden» – είναι δάνειο από έναν από τους 19 πίνακες που εκτίθενται στην γκαλερί στην πόλη Γκρίνουϊτς της Πολιτείας του Κονέκτικατ και συζητά με μια συλλογή έργων τέχνης που βρίθει από δέντρα, λουλούδια και φύλλα. Εικαστικά, η σχέση της Στόουν με τη φύση είναι πάντα παρούσα. «Το χρώμα γίνεται σε εμένα μήκος κύματος. Το ότι είμαι κολορίστας δίνει τις κατευθύνσεις στα έργα ζωγραφικής μου. Το χρώμα μού μιλά» υπογραμμίζει η ίδια.

Σε συνέντευξη που έδωσε ανέφερε ως επιρροές της τους Καντίνσκι, Μιρό και Κλοντ Μονέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

