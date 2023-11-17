Ο πρίγκιπας Χάρι αρνείται να παρακολουθήσει τη νέα σεζόν της πολυσηζητημένης σειράς «The Crown», που περιλαμβάνει τον τραγικό θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, ανέφεραν πηγές στον ιστότοπο Page Six.



Η τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειρά του Netflix απεικονίζει τις τελευταίες μέρες της Νταϊάνα εν μέσω του ειδυλλίου της με τον παραγωγό ταινιών Ντόντι Αλ Φαγέντ μέχρι τον τραγικό θάνατό τους σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997.

Ωστόσο, στην απόφαση του Χάριτης αγαπημένης του μητέρας, ποιητική, ή μάλλον σκηνοθετική αδεία.Η αείμνηστη πριγκίπισσα (την οποία υποδύεται η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι) απεικονίζεται σε ορισμένες σκηνές(Ντομινίκ Γουέστ) και την πεθερά της, Βασίλισσα Ελισάβετ (Ιμέλντα Στόντον). Αμόμα και οΟ Χάρι (Φλιν Έντουαρντς) παρουσιάζεται να ξυπνάειμε τον μεγαλύτερο αδερφό του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ (Ρούφους Κάμπα) να τον παρακολουθεί. Η σειρά απεικονίζει επίσηςο οποίος ήταν 12 ετών όταν σκοτώθηκε.Μια πηγή είπε στο Page Six: «Λόγω της ευαίσθητης φύσης του περιεχομένου στα επερχόμενα επεισόδια του ‘’The Crown’’, ο πρίγκιπας Χάρι έχει κατανοητάΟ Χάρι έχει μιλήσει συχνάμετά την απώλεια της μητέρας του και για το πώς επηρεάστηκε η ψυχική του υγεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.