Ο πρίγκιπας Χάρι αρνείται να παρακολουθήσει τη νέα σεζόν της πολυσηζητημένης σειράς «The Crown», που περιλαμβάνει τον τραγικό θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, ανέφεραν πηγές στον ιστότοπο Page Six.
Η τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειρά του Netflix απεικονίζει τις τελευταίες μέρες της Νταϊάνα εν μέσω του ειδυλλίου της με τον παραγωγό ταινιών Ντόντι Αλ Φαγέντ μέχρι τον τραγικό θάνατό τους σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997.
Ωστόσο, στην απόφαση του Χάρι μπορεί να έπαιξε και ο τρόπος που απεικονίζεται ο θάνατος της αγαπημένης του μητέρας, ποιητική, ή μάλλον σκηνοθετική αδεία.
Η αείμνηστη πριγκίπισσα (την οποία υποδύεται η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι) απεικονίζεται σε ορισμένες σκηνές σαν φάντασμα που μιλά με τον τέως σύζυγό της, Πρίγκιπα Κάρολο (Ντομινίκ Γουέστ) και την πεθερά της, Βασίλισσα Ελισάβετ (Ιμέλντα Στόντον). Αμόμα και ο Φαγιέντ (Χαλίντ Αμπντάλα) επιστρέφει ως φάντασμα.
Ο Χάρι (Φλιν Έντουαρντς) παρουσιάζεται να ξυπνάει στο κρεβάτι και να λέει ότι η μητέρα του πέθανε, με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ (Ρούφους Κάμπα) να τον παρακολουθεί. Η σειρά απεικονίζει επίσης την τελευταία συνομιλία μεταξύ της Νταϊάνα και του Χάρι, ο οποίος ήταν 12 ετών όταν σκοτώθηκε.
Μια πηγή είπε στο Page Six: «Λόγω της ευαίσθητης φύσης του περιεχομένου στα επερχόμενα επεισόδια του ‘’The Crown’’, ο πρίγκιπας Χάρι έχει κατανοητά αποφασίσει να μην δει αυτή τη σεζόν».
Ο Χάρι έχει μιλήσει συχνά για την κατάθλιψη που υπέστη μετά την απώλεια της μητέρας του και για το πώς επηρεάστηκε η ψυχική του υγεία.
Πηγή: pagesix.com
