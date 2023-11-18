Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Shakira: Ήταν η μεγάλη νικήτρια στα Latin Grammy 2023 – Τραγούδησε με τους γιους της (video)

«Έχω υποσχεθεί στα παιδιά μου να είμαι ευτυχισμένη», ανέφερε η τραγουδίστρια

H Shakira

Εντυπωσίασε η Σακίρα στα Latin Grammy 2023, που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ, Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, στη Σεβίλλη της Ισπανίας καθώς απέσπασε τρία βραβεία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων, η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή δύο φορές και τραγούδησε ζωντανά, ενώ παρουσίασε το «Bzrp Music Sessions, Vol. 53» με τον Bizarrap, αλλά με διαφορετική μορφή. Παράλληλα, η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια συνόδευσε την ερμηνεία της με μια εντυπωσιακή χορογραφία τάνγκο, ενώ φορούσε μια δημιουργία των Dolce & Gabbana.

Επίσης, η Σακίρα χάρισε στο κοινό μια συγκινητική ερμηνεία του τραγουδιού «Acróstico». Ωστόσο, την παράσταση έκλεψαν τα παιδιά της, Μίλαν και Σάσα, που εμφανίστηκαν να τραγουδούν σε προηχογραφημένα βίντεο και συγκίνησαν το κοινό. Πρόκειται για τους γιους που έχει αποκτήσει η τραγουδίστρια με τον Πικέ.

Η Σακίρα αφιέρωσε στα παιδιά της το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. «Τους έχω υποσχεθεί ότι θα είμαι ευτυχισμένη», είπε και ευχαρίστησε το ισπανικό κοινό της που «ήταν μαζί μου σε καλές και κακές στιγμές». 

H Shakira

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Shakira
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark