Εντυπωσίασε η Σακίρα στα Latin Grammy 2023, που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ, Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, στη Σεβίλλη της Ισπανίας καθώς απέσπασε τρία βραβεία.

Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων, η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή δύο φορές και τραγούδησε ζωντανά, ενώ παρουσίασε το «Bzrp Music Sessions, Vol. 53» με τον Bizarrap, αλλά με διαφορετική μορφή. Παράλληλα, η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια συνόδευσε την ερμηνεία της με μια εντυπωσιακή χορογραφία τάνγκο, ενώ φορούσε μια δημιουργία των Dolce & Gabbana.

Confira a apresentação de Shakira e Bizarrap no #LatinGRAMMY. pic.twitter.com/18oSNCKqWv — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) November 16, 2023

Επίσης, η Σακίρα χάρισε στο κοινό μια συγκινητική ερμηνεία του τραγουδιού «Acróstico». Ωστόσο, την παράσταση έκλεψαν τα παιδιά της, Μίλαν και Σάσα, που εμφανίστηκαν να τραγουδούν σε προηχογραφημένα βίντεο και συγκίνησαν το κοινό. Πρόκειται για τους γιους που έχει αποκτήσει η τραγουδίστρια με τον Πικέ.

Η Σακίρα αφιέρωσε στα παιδιά της το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. «Τους έχω υποσχεθεί ότι θα είμαι ευτυχισμένη», είπε και ευχαρίστησε το ισπανικό κοινό της που «ήταν μαζί μου σε καλές και κακές στιγμές».

Πηγή: skai.gr

