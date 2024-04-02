Shakira: Οι γιοι μου μίσησαν την ταινία «Barbie» - Δεν τους αδικώ…

Η Σακίρα επέκρινε την ταινία «Barbie», επισημαίνοντας ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν έναν σκοπό στην κοινωνία και ότι ο ένας δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος του άλλου.

Μιλώντας στο περιοδικό «Allure», η 47χρονη Κολομβιανή ποπ σταρ μίλησε για την ταινία-μπλοκμπάστερ που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και για το νέο της άλμπουμ και τον χωρισμό της με τον πρώην ποδοσφαιριστή Gerard Pique. Η πλοκή της ταινίας είναι γνωστή. Ωστόσο, η Σακίρα ανέφερε ότι οι δύο μικροί γιοι της «μίσησαν την ταινία», θεωρώντας ότι «ευνουχίζει τους άνδρες», κάτι με το οποίο η τραγουδίστρια συμφωνεί «ως ένα βαθμό».

Shakira brands Barbie movie 'emasculating' https://t.co/A3c1JT0Tng — Sky News (@SkyNews) April 1, 2024

«Μεγαλώνω δύο αγόρια. Θέλω να νιώθουν κι εκείνοι δυνατοί και να σέβονται τις γυναίκες. Μου αρέσει η ποπ κουλτούρα όταν προσπαθεί να ενδυναμώσει τις γυναίκες χωρίς να στερεί από τους άνδρες τη δυνατότητα να είναι άνδρες, να προστατεύουν και να παρέχουν», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οι άνδρες έχουν έναν σκοπό στην κοινωνία και οι γυναίκες έχουν επίσης έναν άλλο σκοπό. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον και αυτό δεν πρέπει να χαθεί».

Η ταινία «Barbie» της Greta Gerwig συγκαταλέγεται μεταξύ των ταινιών με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών, αποφέροντας 1,4 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης έναν μονόλογο από την ηθοποιό America Ferrera, μια υπάλληλο της Mattel, σχετικά με τις προσδοκίες που θέτει η κοινωνία στις γυναίκες, ο οποίος τελικά εμπνέει τις άλλες Μπάρμπι να επαναστατήσουν και να σώσουν τη Barbie: «Επειδή μια γυναίκα μπορεί να τα κάνει όλα, σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνει όλα; Γιατί να μην μοιραστεί το φορτίο με ανθρώπους που αξίζουν να το σηκώσουν, που έχουν καθήκον να το σηκώσουν επίσης;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σακίρα έχει δύο γιους: τον Σάσα, εννέα ετών, και τον Μίλα, 11 ετών, τους οποίους έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφό της, Gerard Pique. Η τραγουδίστρια του «Hips Don't Lie» προβληματίστηκε για τον χωρισμό της με τον Pique τον Ιούνιο του 2022, μετά από 11 χρόνια σχέσης, και την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ -«Las Mujeres Ya No Lloran» (Women No Longer Cry)- μετά από επτά χρόνια.

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι οι γυναίκες έπρεπε παλαιότερα «να προσέχουν τους τρόπους τους, να κρύβουν τον πόνο, να κλαίνε σιωπηλά», αλλά στη σημερινή κοινωνία «κανείς δεν θα μας πει πώς να θεραπευτούμε, πώς να επουλώσουμε τις πληγές μας», τόνισε στη συνέντευξή της.

Πηγή: skai.gr

