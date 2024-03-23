Η Σακίρα «αναγεννήθηκε» μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύντροφό της και πατέρα των δύο γιων της, τον ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ. Το είπε, άλλωστε, και η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η τραγουδίστρια έπρεπε να «επανεφεύρει» τον εαυτό της για να γίνει μια καλλιτέχνιδα αποφασισμένη να παραμείνει επίκαιρη στη σημερινή μουσική βιομηχανία. Η 47χρονη βγήκε «θριαμβεύτρια» από την πιο ταραχώδη περίοδο της ζωής της, κατά την οποία ο χωρισμός της συνέπεσε με θέματα φοροδιαφυγής και την ασθένεια του πατέρα της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου δημιουργήθηκε το «Las Mujeres Ya No Lloran» (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια). Περισσότερο από ένα απλό άλμπουμ, μοιάζει σαν ένα «διαμάντι» της σημερινής ποπ κουλτούρας. Πρόκειται, επίσης, για τη γυναικεία αλληλεγγύη και το σθένος, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του άλμπουμ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της 30χρονης δισκογραφικής της καριέρας, η τραγουδίστρια με καταγωγή από τη Barranquilla, προσπαθούσε πάντα να τοποθετηθεί ως σύγχρονη καλλιτέχνις, με το ραντάρ της συντονισμένο στις τελευταίες μουσικές τάσεις. Από τα 16 κομμάτια, η ίδια ερμηνεύει μόνο τέσσερα μόνη της.

Η Σακίρα έχει εντοπίσει με επιτυχία την τρέχουσα τρέλα για την αναβίωση της ντίσκο, τη δικαίωση του Afrobeat, την ανάδυση της περιφερειακής μεξικάνικης μουσικής και τη reggaeton σε… διαχειρίσιμες ποσότητες. Και τη συνοδεύουν κορυφαίοι καλλιτέχνες σε αυτούς τους τομείς, όπως η ράπερ Cardi B, ο Bizarrap, οι Μεξικανοί Fuerza Regida, η Karol G και ο καλλιτέχνης της reggaeton, Rauw Alejandro.

Σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι «λυσσαλέα» εμπορικά. Και επειδή πρόκειται για ένα concept άλμπουμ που περιστρέφεται γύρω από τον χωρισμό της, είναι διανθισμένο με μομφές και αιχμές προς τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την απάτησε.

Ο χρόνος θα δείξει αν τα κομμάτια που απαρτίζουν αυτό το άλμπουμ μπορούν να θεωρηθούν έργο τέχνης και θα μείνουν στη λήθη του χρόνου.

