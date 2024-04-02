Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Κριός

Ζήστε την στιγμή και πάρτε αποστάσεις από το άτυχο παρελθόν σας που σας στοιχειώνει και δεν σας αφήνει να ζήσετε και να χαρείτε. Κόψτε επιτέλους τον ομφάλιο λώρο! Περιβάλλεστε από πολύ αγάπη αλλά δεν το βλέπετε. Τα άστρα ευνοούν τις κοινωνικές αποδράσεις. Θα έχετε αλλαγές στις σχέσεις σας. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα σας

Ταύρος

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβάστε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Δίδυμοι

Ίσως να αισθανθείτε κάπως άβολα στον εργασιακό σας χώρο, κάτι που θα οφείλεται στον τρόπο που θα σας αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι ή οι συνεργάτες. Βρείτε τον τρόπο να συνυπάρξετε αρμονικά μαζί τους, γιατί δεν είναι κατάλληλη η εποχή για αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο. Αφιερώστε λίγο χρόνο στα άτομα που σας περιβάλλουν, έστω και αν δεν πρόκειται για άτομα που αισθάνεστε ιδιαίτερα οικεία μαζί τους. Έχουν ανάγκη από τον καλό σας λόγο ή την συμβουλή σας για να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες.

Καρκίνος

Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικός σας σύντροφο, τουλάχιστον σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και αρμονικές σχέσεις, θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως να υπάρξει μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει συναισθηματικά. Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή εξέλιξη, ειδικά εάν είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να κλείσει ο κύκλος τους.

Λέων

Η μέρα είναι ευνοϊκή για να συσφίξετε τις σχέσεις σας με αγαπημένα πρόσωπα. Μπορεί να ανακαλύψετε νέα ενδιαφέροντα και χόμπι που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την εξέλιξή σας.

Παρθένος

Εάν ελπίζατε σε ένα θαύμα τον τελευταίο καιρό, ίσως και να σας συμβεί σήμερα! Η τύχη σας ανοίγει κάποιες πόρτες, σε άλλους στην προσωπική ζωή, σε άλλους στην επαγγελματική. Γίνεστε σκληροί ωστόσο με κάποια άτομα, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισαν πίσω από την πλάτη σας. Αν και ο τρόπος δράσης δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα σας, κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στην θέση τους.

Ζυγός

Μια διαφωνία ή ένα διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δούνε τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

Σκορπιός

Η νίκη που θα καταγράψετε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Πύρρειος, μια και από την μια θα είστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη όμως θα συνειδητοποιήσετε, ότι εξαιτίας της νίκης σας αυτής μάλλον χάσατε έναν καλό φίλο… Η οικογενειακή σας ζωή θα σας απασχολήσει επίσης κατά την διάρκεια της μέρας, μια και υπάρχει μια ένταση που σας αποσπά την προσοχή από τις υποχρεώσεις σας. Χειριστείτε τις καταστάσεις με υπομονή και διπλωματία για να επιλυθούν εν τη γενέσει τους.

Τοξότης

Το Σύμπαν διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Αιγόκερως

Υπάρχει μια δυσαρμονία στην ατμόσφαιρα και η μέρα σας κάθε άλλο παρά αρμονική θα είναι. Προσοχή θα χρειαστεί στις φιλικές σας σχέσεις, μια και είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Ίσως να σας ζητηθεί ή να χρειαστεί να προσφέρετε κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να εργασθείτε αμισθί. Θα ανταμειφθείτε στο άμεσο μέλλον για την προσφορά σας αυτή…

Υδροχόος

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Ιχθείς

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι’ αυτό αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε…

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.