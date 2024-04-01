H Gisele και το πασχαλινό κυνήγι των κόκκινων αυγών…

Η Ζιζέλ Μπούντχεν πέρασε υπέροχα το φετινό Πάσχα! Το κορυφαίο μοντέλο και μαμά δύο παιδιών σε ανάρτηση στο Instagram story της μοιράστηκε ένα βίντεο που την δείχνει να κρατά ένα ροζ καλάθι και να τοποθετεί αυγά σε ένα δέντρο ακολουθώντας την παράδοση για το πασχαλινό κυνήγι των κόκκινων αυγών.

«Νομίζω ότι πέρασα πιο καλά κρύβοντας τα αυγά από από όσο εκείνοι που έψαξαν να τα βρουν», έγραψε κάτω από το video η Βραζιλιάνα καλλονή.

Όπως ανέφερε το People, τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά απασχολημένη με την προώθηση του νέου της βιβλίου μαγειρικής «Nourish».

Το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο της Victoria's Secret μετά το διαζύγιό της το 2022 από τον Τομ Μπρέιντι βρίσκεται σε σχέση με τον προπονητή ζίου-ζίτσου, Χοακίμ Βαλέντε.

