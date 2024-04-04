Η Shakira βγαίνει με τον Lucien Laviscount, αφού ερωτεύτηκε τον ηθοποιό του «Emily In Paris», ενώ πρωταγωνιστούσαν στο νέο της μουσικό βίντεο κλιπ. Ωστόσο, το τελευταίο της ειδύλλιο έχει προκαλέσει ανησυχία στους φίλους της, οι οποίοι φοβούνται ότι ο ηθοποιός το κάνει μόνο για τη φήμη.

Η γνωριμία τους, όπως γράφει η «Daily Mail», έγινε με αφορμή το βίντεο κλιπ για το τραγούδι της «Punteria», όπου εκεί ο 31χρονος Lucien εμφανίζεται γυμνόστηθος.

Πηγές επιβεβαίωσαν στο μέσο ότι είναι μαζί, ενώ φίλοι της τραγουδίστριας φοβούνται ότι ο Βρετανός ηθοποιός θα της ραγίσει την καρδιά.

«Η Shakira θέλει απεγνωσμένα να ερωτευτεί, αλλά οι φίλοι της ανησυχούν, επειδή ο Lucien έβγαινε με γυναίκες που δεν ήταν τόσο γνωστές όσο η τραγουδίστρια», ανέφερε πηγή που μίλησε στο μέσο.

«Οι γυναίκες με τις οποίες ήταν σε σχέση είναι όλες πολύ διαφορετικές. Τώρα βλέπει τη Shakira και θέλει αγάπη. Οι φίλοι της φοβούνται ότι θέλει απλώς να μάθει ο κόσμος το όνομά του και εκείνη του το προσφέρει. Βλέπουν ο ένας τον άλλον, αλλά δεν έχουν ακόμη σοβαρή σχέση», συμπλήρωσε. Επίσης, οι φίλοι της ισχυρίστηκαν ότι δεν έχει ξεπεράσει τον πρώην της, τον Gerard Piqué.

Shakira IS dating British actor Lucien Laviscount after falling for him on the set of their VERY steamy music video - but friends fear he is a 'rebound' who is only in it for FAME https://t.co/ru5e01I9ci pic.twitter.com/DaxpWpTla9 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 3, 2024

Η Shakira, η οποία μοιράζεται τους γιους Milan, 11 ετών, και Sasha, 9 ετών, με τον Πικέ, γνώρισε τον ηθοποιό στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ της -στο οποίο υποδύεται τον ερωτικό της σύντροφο- τον Φεβρουάριο.





Πηγή: skai.gr

