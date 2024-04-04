Λογαριασμός
Shakira: Βγαίνει με τον ηθοποιό Lucien Laviscount – Τον ερωτεύτηκε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ της

«Η Shakira θέλει απεγνωσμένα να ερωτευτεί», λένει οι φίλοι της, όπως γράφει η «Daily Mail»

Η Shakira με τον ηθοποιό

Η Shakira βγαίνει με τον Lucien Laviscount, αφού ερωτεύτηκε τον ηθοποιό του «Emily In Paris», ενώ πρωταγωνιστούσαν στο νέο της μουσικό βίντεο κλιπ. Ωστόσο, το τελευταίο της ειδύλλιο έχει προκαλέσει ανησυχία στους φίλους της, οι οποίοι φοβούνται ότι ο ηθοποιός το κάνει μόνο για τη φήμη.

Η γνωριμία τους, όπως γράφει η «Daily Mail», έγινε με αφορμή το βίντεο κλιπ για το τραγούδι της «Punteria», όπου εκεί ο 31χρονος Lucien εμφανίζεται γυμνόστηθος. 

Η Shakira με τον ηθοποιό

Πηγές επιβεβαίωσαν στο μέσο ότι είναι μαζί, ενώ φίλοι της τραγουδίστριας φοβούνται ότι ο Βρετανός ηθοποιός θα της ραγίσει την καρδιά. 

«Η Shakira θέλει απεγνωσμένα να ερωτευτεί, αλλά οι φίλοι της ανησυχούν, επειδή ο Lucien έβγαινε με γυναίκες που δεν ήταν τόσο γνωστές όσο η τραγουδίστρια», ανέφερε πηγή που μίλησε στο μέσο. 

Η Shakira με τον ηθοποιό

«Οι γυναίκες με τις οποίες ήταν σε σχέση είναι όλες πολύ διαφορετικές. Τώρα βλέπει τη Shakira και θέλει αγάπη. Οι φίλοι της φοβούνται ότι θέλει απλώς να μάθει ο κόσμος το όνομά του και εκείνη του το προσφέρει. Βλέπουν ο ένας τον άλλον, αλλά δεν έχουν ακόμη σοβαρή σχέση», συμπλήρωσε. Επίσης, οι φίλοι της ισχυρίστηκαν ότι δεν έχει ξεπεράσει τον πρώην της, τον Gerard Piqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

Η Shakira, η οποία μοιράζεται τους γιους Milan, 11 ετών, και Sasha, 9 ετών, με τον Πικέ, γνώρισε τον ηθοποιό στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ της -στο οποίο υποδύεται τον ερωτικό της σύντροφο- τον Φεβρουάριο.


 

