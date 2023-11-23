Η Σακίρα φέρεται να ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ-βόμβα, που θα εστιάζει στις δραματικές αλλαγές στη ζωή της που προκάλεσε ο χωρισμός της από τον Ζεράρ Πικέ.

Shakira 'is filming bombshell doc about life after Gerard Pique' https://t.co/w1kT8G2iNC November 23, 2023

Η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα έγινε πρωτοσέλιδο τους μήνες μετά τον χωρισμό τους, κυκλοφορώντας τραγούδια που συνδέονταν με τον χωρισμό, συμπεριλαμβανομένου του BZRP Music Session #53, στο οποίο ισχυρίστηκε ότι ο Πικέ είχε «ανταλλάξει ένα Rolex με ένα Casio», όταν την εγκατέλειψε για την 24χρονη Clara Chia.

Η Ισπανίδα δημοσιογράφος Laura Fa δήλωσε: «Νομίζω ότι θα αφορά το δράμα που πέρασε και θα ονομάζεται: ‘’Η απιστία και εγώ’’. Θα είναι το τραγούδι της σε μορφή ντοκιμαντέρ». Η δημοσιογράφος Lorena Vasquez πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι η Σακίρα ηχογραφεί νέο υλικό για ένα οπτικοακουστικό έργο, ένα ντοκιμαντέρ ή ένα ριάλιτι τύπου ντοκιμαντέρ. Φαίνεται ότι στις μέρες μας, αν είσαι διάσημο πρόσωπο και δεν έχεις το δικό σου ριάλιτι -τύπου ντοκιμαντέρ- είσαι ένα τίποτα».

Η διάσημη τραγουδίστρια εντοπίστηκε με έναν εικονολήπτη στο πίσω μέρος του οχήματός της όταν έφτασε στο δικαστήριο τη Δευτέρα για τη δίκη της για φορολογική απάτη και βιντεοσκόπησε τη στιγμή, που ο δικηγόρος της, Pau Molins, πήγε να τη συναντήσει και συνομίλησαν πριν μπουν στο δικαστήριο.

Μετά τη δίκη της, η Σακίρα κατηγόρησε τις ισπανικές αρχές ότι στοχοποιούν «άτομα υψηλού προφίλ», αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο 6,4 εκατ. λιρών για οικονομική απάτη, για την οποία επιμένει ότι δήλωσε ένοχη μόνο για το καλό των παιδιών της.

Πηγή: skai.gr

