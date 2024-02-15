Το ειδύλλιο του Μπραντ Πιτ και της Ινές ντε Ραμόν καλά κρατεί και πλέον συγκατοικούν, όπως γράφει το «People». Ο 60χρονος ηθοποιός και η 34χρονη κοπέλα του ζουν μαζί, με τη σύντροφό του να έχει μετακομίσει στο σπίτι του Πιτ.

«Είναι αρκετά πρόσφατο», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον της Ινές ντε Ραμόν, η οποία επισημαίνει ότι δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς το δικό της σπίτι. «Τα πάνε πολύ καλά και εκείνη είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ».

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Νοέμβριο του 2022, αλλά το ειδύλλιο φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει πιο νωρίς. Όταν ο ηθοποιός του «Fight Club» έγινε 60 ετών τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ινές ντε Ραμόν διοργάνωσε ένα πάρτι με λίγους και εκλεχτούς φίλους τους.

Αν και ο Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ έως τώρα ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί, βγήκαν μαζί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, όπου ο Πιτ τίμησε τον φίλο του Bradley Cooper.

Μάλιστα, όταν ο Πιτ παρουσίασε το βραβείο, έκανε πλάκα στον Κούπερ και αστειεύτηκε ότι ήταν εκεί μόνο για το δωρεάν ταξίδι στη Σάντα Μπάρμπαρα.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, ο Πιτ βρήκε αγοραστή για την έπαυλη που του ανήκε για σχεδόν 30 χρόνια, στη γειτονιά Los Feliz του Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός αποφάσισε να πουλήσει το συγκεκριμένο ακίνητο, επειδή έψαχνε για κάτι μικρότερο στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Στο σπίτι αυτό, ο Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί μεγάλωσαν τα έξι παιδιά τους, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε το 2016.

Η Ντε Ραμόν ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή του «The Vampire Diaries», Πολ Γουέσλι. Οι δυο τους χώρισαν αθόρυβα το 2022, μετά από τρία χρόνια γάμου.

