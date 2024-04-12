Η Μαρίνα, το κορίτσι που δούλευε στο viral μπαράκι της Καλλιθέας και η οποία το έκανε διάσημο με την ατάκα της, «Σκορπιός είναι για σένα. ΠΑΜ», απολύθηκε και η είδηση έκανε και πάλι τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο της Μαρίνας έφτασε τουλάχιστον τα δέκα εκατ. προβολές, με celebrities να το αντιγράφουν χιουμοριστικά - ακόμα και η ελληνική αστυνομία χρησιμοποίησε την ατάκα της για να προωθήσει καμπάνια κατά του αλκοόλ.

Ομως τελικά, αυτό το κορίτσι απολύθηκε γιατί η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού και πρώην φίλη της, ζήλεψε την επιτυχία της, όπως δήλωσε η ίδια στην εφημερίδα On Time.

«Μετά την επιτυχία του βίντεο με εμένα και όσα είπα, δεν συνεργάζομαι πια με το «Scorpios». Ερχόταν κόσμος, θαυμαστές και με ζητούσαν, άλλοι με κερνούσαν σαμπάνιες...Αυτό δεν άρεσε στην ιδιοκτήτρια. Όταν μπαίνουν τα χρήματα στη μέση, οι φιλίες πάνε περίπατο.

Η Μαρία με σταμάτησε από το μαγαζί. Δεν της άρεσε ότι ο κόσμος ερχόταν και με ζητούσε. Έλεγαν «πού είναι η μελαχρινή που λέει το ΠΑΜ;». Ήθελε να καρπωθεί την επιτυχία εκείνη και το μαγαζί. Έβγαλε ζήλια, θεωρώ, και κακία. Κρίμα, γιατί γνωριζόμαστε τόσα χρόνια…» είπε η «Παμ»

Από την πλευρά της, η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού, ισχυρίζεται ότι έδιωξε την Μαρίνα επειδή μεθούσε και έκανε το μαγαζί άνω-κάτω.

«Την έδιωξα. Έκανε το μαγαζί άνω κάτω. Μέθυσε ένα βράδυ και άρχισε να βρίζει όλο τον κόσμο και να πετάει ποτήρια. Την ξέρω δεκαπέντε χρόνια. Ξέρουμε όταν πίνει τι γίνεται. Έγινε πολλές φορές. Είχαμε παράπονα από πελάτες. Αναγκάστηκα να τη διώξω που έκανε άνω κάτω το μαγαζί. Ο κόσμος που την έχει ζήσει, την ξέρει».

Τώρα η διάσημη πλέον «ΠΑΜ» κάνει διαδικτυακά σχέδια για το μέλλον.

«Λέω να γίνω influencer. Είχα προτάσεις για να κάνω βίντεο πρόμο και να λέω το σύνθημα για διάφορες επιχειρήσεις και μαγαζιά. Ευχαριστώ όλους. Είναι μεγάλη η ευκαιρία με αυτή την επιτυχία του βίντεο» είπε η Μαρίνα.

Πηγή: skai.gr

