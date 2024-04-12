Madonna: Καμαρώνει για την έκθεση ζωγραφικής του γιου της

Η Μαντόνα παρακολούθησε με υπερηφάνεια στο Μαϊάμι μια ατομική έκθεση της συλλογής έργων ζωγραφικής του γιου της, Ρόκο Ρίτσι. Η τραγουδίστρια κατάφερε να πάρει ένα ρεπό, αφού βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία, για να βρεθεί στο πλευρό του γιου της μαζί με τα άλλα παιδιά της.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διάσημη καλλιτέχνιδα έλαμπε από υπερηφάνεια και χαρά καθώς θαύμαζε τη δουλειά του γιου της.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που είχα ρεπό για να απολαύσω την τελευταία συλλογή ζωγραφικής του γιου μου Rocco με τίτλο "Pack A Punch", εμπνευσμένη από μαχητές Muay Thai», έγραψε η «βασίλισσα της ποπ» στην ανάρτησή της.

Σε συνέντευξή του στο Artnet, ο γιος της Madonna μίλησε για την αγάπη του για την Τέχνη και τις επιρροές του. «Ζωγραφίζω από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Είναι κάτι που πάντα κέντριζε την προσοχή μου και ένα μέσο διαφυγής για μένα», ανέφερε ο ίδιος.

Όταν δούλευε πάνω στην τελευταία του συλλογή, πηγή έμπνευσής του ήταν ο ζωγράφος Frank Auerbach. «Οι επιρροές μου έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου σχετίζεται και με ποιους καλλιτέχνες μελετώ. Πρόσφατα επικεντρώθηκα στους Βρετανούς ζωγράφους των τελευταίων 100 ετών περίπου, όπως ο Bacon, ο Freud, ο Auerbach και ο David Hockney», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

