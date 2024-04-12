Taylor Swift: Η μουσική της επέστρεψε στο TikTok

Η μουσική της Taylor Swift επέστρεψε στο TikTok, παρά το γεγονός ότι η δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας, η Universal Music, και η πλατφόρμα βρίσκονται σε διαμάχη σχετικά με την αποζημίωση των καλλιτεχνών και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η επιστροφή της μουσικής της Swift έρχεται μία εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «The Tortured Poets Department». Η επιστροφή της Swift στο TikTok ήταν στα σκαριά εδώ και αρκετό καιρό, ανέφεραν οι «Financial Times».

Taylor Swift’s music returns to TikTok even as label fights over artist compensation https://t.co/JQ5PDSlr13 — Guardian culture (@guardianculture) April 12, 2024

Η «βασίλισσα της ποπ» κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των ηχογραφήσεών της μέσω μιας συμφωνίας που είχε υπογράψει το 2018 με τη Universal, η οποία της επιτρέπει να ελέγχει πού διατίθεται η δουλειά της, σε αντίθεση με πολλούς άλλους καλλιτέχνες.

Η Universal Music έπαψε να παραχωρεί άδειες χρήσης του περιεχομένου της στις υπηρεσίες TikTok και TikTok Music όταν η προηγούμενη συμφωνία τους έληξε στις 31 Ιανουαρίου. Η Universal Music, η μεγαλύτερη μουσική εταιρεία στον κόσμο, δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό μια ανοιχτή επιστολή, κατηγορώντας την πλατφόρμα για εκφοβισμό και διαμαρτυρόμενη για το «πόσο λίγο αποζημιώνει η εταιρεία τους καλλιτέχνες και τους συνθέτες». Η TikTok, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, ανέφερε από την πλευρά της ότι όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν.

Στη συνέχεια, το TikTok αφαίρεσε χιλιάδες τραγούδια από την πλατφόρμα του και έκλεισε τα βίντεο που περιείχαν αυτά τα τραγούδια, γραμμένα από οποιονδήποτε συνθέτη έχει υπογράψει στη Universal Music Publishing Group (UMPG). Αυτό σήμαινε ότι μερικές από τις πιο δημοφιλείς μουσικές του κόσμου - συμπεριλαμβανομένων των Beatles, Bob Dylan, Elton John, Harry Styles, Drake, Sting, the Weeknd, Kendrick Lamar, SZA, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, U2, Coldplay και Post Malone - εξαφανίστηκαν από ον μουσικό του κατάλογο.

Πηγή: skai.gr

