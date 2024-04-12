Η 52χρονη Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας είναι το μεγαλύτερο παιδί και η μοναδική κόρη του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ και της βασίλισσας Σόνια της Νορβηγίας.

Tο 2002 παντρεύτηκε τον συγγραφέα Άρι Μπεν, με τον οποίο απέκτησε τρεις κόρες. Το ζευγάρι χώρισε το 2016 και το 2019 ο Μπεν έβαλε τέλος στη ζωή του.

Εδώ και 5 χρόνια, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο ενός αμφιλεγόμενου επιχειρηματία και bisexual (όπως δηλώνει ο ίδιος) αυτοαποκαλούμενου σαμάνου, του 49χρονου Ντουρέκ Βέρετ.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του το 2023 και η πριγκίπισσα έγραψε τότε στα social media: «Ο έρωτας είναι υπερβατικός και μας κάνει να μεγαλώνουμε. Κι είμαι τόσο ευτυχισμένη που θα συνεχίσω να μεγαλώνω με αυτόν τον υπέροχο άνδρα. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και την οικογένειά μου που στάθηκαν ακλόνητοι στο πλευρό μας».

Το σκάνδαλο που ξέσπασε μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους ήταν τόσο μεγάλο που η Μάρθα Λουίζ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα βασιλικά της καθήκοντα και ότι ο Ντουρέκ δεν θα λάβει κανέναν τίτλο μετά τον γάμο.

«Υποσχόμαστε έναν παραμυθένιο γάμο»

Το ζευγάρι - παρά τον σάλο και τις αντιδράσεις - ετοιμάζεται να παντρευτεί στις 31 Αυγούστου στο ιστορικό ξενοδοχείο Union στο Geiranger, μια μικρή πόλη στη δυτική Νορβηγία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Οι γαμήλιες προετοιμασίες είναι πυρετώδεις καθώς έχουν προγραμματιστεί τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις - πάρτυ, events και κρουαζίερα στα φιορδ - για τους καλεσμένους.

Για την μεγάλη μέρα, η νύφη και ο γαμπρός υπόσχονται έναν πραγματικό «παραμυθένιο γάμο» αλλά χωρίς κάμερες και κινητά.

Επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες, οι γυναίκες θα πρέπει να φορούν βραδινά φορέματα, αλλά με ρητή απαγόρευση: «Όχι λευκό, όχι μαύρο, όχι ροζ, όχι χρυσό».

Όσο για τους άνδρες, ενθαρρύνονται να φορούν επίσημα κοστούμια ή σμόκιν.

Πηγή: skai.gr

