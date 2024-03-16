Οποιος έχει TikTok τις τελευταίες ημέρες αποκλείεται να μην έχει δει το viral βίντεο από ένα μικρό, «αντρικό» μπαράκι στην Καλλιθέα, το γνωστό« «Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιεις ποτό; To Scorpios είναι για εσένα!»

Ειδικά η έκφραση της κοπέλας που παρουσιάζει το μαγάζί, - «παμ1» - έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση.

Το βίντεο μάζεψε 10 εκατομμύρια προβολές και έκανε τόσο αίσθηση που η Ελληνικη Αστυνομία χρησιμοποίησε την «ατάκα» στον λογαριασμό της στο twitter για να προωθήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας.

«Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιείς ποτό; Το τιμόνι ΔΕΝ είναι για σένα» ΠΑΜ. Μάθε το γιατί», έγραψαν.

🍾«Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιείς ποτό; Το τιμόνι ΔΕΝ είναι για σένα» ΠΑΜ💥

Μάθε το γιατί εδώ 👉https://t.co/DTHrBGjHEZ pic.twitter.com/jghdVFBuv5 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 16, 2024

Η ΕΛΑΣ ενημερώνει τους οδηγούς ότι στα έκτακτα μέτρα της τροχαίας για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας συμπεριλαμβάνονται και εκτεταμένοι έλεγχοι αλκοτέστ, καθώς και για υπερβολική ταχύτητα, • χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, • μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας, • αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ., • μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα, • οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης, • οδήγηση για επίδειξη ικανότητας, • κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

