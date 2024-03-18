Στην τρέλα του «Ο Σκορπιός είναι για σένα. Μπαμ» και στο νέο trend του TikTok υπέκυψε και η παρέα της Ακτής Πειραιώς.

Οι Alcatrash ανέβασαν ένα σπαρταριστό βίντεο με τα μέλη τους ως τα ποτά που διαφημίζει το μπαράκι, τον Γιώργο Κακοσαίο στον ρόλο της Κλεοπάτρας και τη Νατάσσα Θεοδωρίδου στον ρόλο της Ρωσίδας Αντωνίας.

@alcatrash.band Ακτη music bar ειναι ια σένα… ΠΑΜ Α και συγνώμη Γιώργο, δεν ξερει οτι κανει την “Κλεοπάτρα” του είπαμε απλά «γέλα λίγο να δούμε κατι!» ♬ original sound - user63689005816

«Α: και συγνώμη Γιώργο, δεν ξερει οτι κανει την “Κλεοπάτρα” του είπαμε απλά «γέλα λίγο να δούμε κατι!» γράφουν οι Alcatrash για τον Γιώργο Κακοσαίο.

Αν ακόμα δεν έχει τύχει να δείτε το αυθεντικό βίντεο που έκανε πάταγο, κάντε το τώρα...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.