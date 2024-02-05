Η Τέιλορ Σουίφτ σάρωσε στα βραβεία Grammy 2024 κερδίζοντας το άλμπουμ της χρονιάς, συμπληρώνοντας έτσι τέσσερις νίκες στη διάρκεια της καριέρας της, τις περισσότερες για κάθε καλλιτέχνη.
Η ίδια παρέλαβε το βραβείο της από τη Σελίν Ντιόν, η οποία έκανε μια συγκινητική εμφάνιση. Μάλιστα με αφορμή το βραβείο η Τέιλορ Σουίφτ έκανε ένα απρόσμενο δώρο στους φαν της αποκαλύπτοντας το 11o άμπουμ της.
Με το βραβείο αυτό για το άλμπουμ Midnights η Σουίφτ έγινε η πρώτη τραγουδίστρια που κερδίζει Grammy καλύτερου άλμπουμ για τέταρτη φορά καθώς το ίδιο ρεκόρ μέχρι σήμερα έχουν οι Στίβι Γουόντερ, Φρανκ Σινάτρα και Πολ Σάιμον.
«Οκ, είναι το 13ο Grammy που είναι ο τυχερός μου αριθμός, δεν ξέρω αν σας το έχω πει ποτέ αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ακαδημίας που ψήφισαν. Οπότε θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους fans μου και να σας αποκαλύψω ένα μυστικό που κρατούσα κρυφό τα τελευταία δύο χρόνια που είναι ότι το νέο μου άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου και θα έχει τίτλο The Tortured Poets Department. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ» είπε στην ομιλία της η Σουίφτ.
Η Mάιλι Σάιρους και η Μπίλι Άιλις πήραν τα άλλα κορυφαία βραβεία το βράδυ της Κυριακής (4/12).
Η λίστα των νικητών της 66ης τελετής απονομής των Grammy:
Καλύτερο τραγούδι που γράφτηκε για οπτικά μέσα
- Billie Eilish -«What Was I Made For?»
- Δίσκος της χρονιάς
- Flowers – Miley Cyrus
Άλμπουμ της χρονιάς
- Midnights – Taylor Swift
Τραγούδι της χρονιάς
- Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
- Victoria Monét
- Καλύτερη Pop Σόλο Εμφάνιση
- Flowers – Miley Cyrus
Καλύτερο Pop Ντούετο/ Ομαδική Εμφάνιση
- SZA featuring Phoebe Bridgers – “Ghost in the Machine”
- Ghost In The Machine – SZA Featuring Phoebe Bridgers
Καλύτερο Pop Φωνητικό Άλμπουμ
- Taylor Swift – Midnights
Καλύτερη Χορευτική / Ηλεκτρονική Ηχογράφηση
- Blackbox Life Recorder 21F – Aphex Twin
- Loading – James Blake
- Higher Than Ever Before – Disclosure
- Strong – Romy & Fred again..
- Rumble – Skrillex, Fred again.. & Flowdan
Καλύτερη Pop Χορευτική Ηχογράφηση
- Baby Don’t Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray
- Miracle – Calvin Harris, Ellie Goulding
- Padam Padam – Kylie Minogue
- One In A Million – Bebe Rexha & David Guetta
- Rush – Troye Sivan
Καλύτερο Χορευτικό / Ηλεκτρονικό Άλμπουμ
- Playing Robots Into Heaven – James Blake
- For That Beautiful Feeling – The Chemical Brothers
- Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)- Fred again..
- Kx5 – Kx5
- Quest For Fire – Skrillex
Καλύτερη Ροκ Εμφάνιση
- boygenius – Not Strong Enough
- Καλύτερη Μέταλ Εμφάνιση
- 72 Seasons – Metallica
- Καλύτερο Ροκ Τραγούδι
- Angry – Mick Jagger, Keith Richards & Andrew Watt, songwriters (The Rolling Stones)
- Ballad Of A Homeschooled Girl – Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)
- Emotion Sickness – Dean Fertita, Joshua Homme, Michael Shuman, Jon Theodore & Troy Van Leeuwen, songwriters (Queens Of The Stone Age)
- Not Strong Enough – Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus, songwriters (boygenius)
- Rescued – Dave Grohl, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett & Pat Smear, songwriters (Foo Fighters)
Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ
- Paramore – This Is Why
- Καλύτερη Εναλλακτική Εμφάνιση
- Belinda Says – Alvvays
- Body Paint – Arctic Monkeys
- Cool About It – boygenius
- A&W – Lana Del Rey
- This Is Why – Paramore
Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ
- The Car – Arctic Monkeys
- The Record – boygenius
- Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey
- Cracker Island – Gorillaz
- I Inside The Old Year Dying – PJ Harvey
- Καλύτερη R&B Εμφάνιση
- Summer Too Hot – Chris Brown
- Back To Love – Robert Glasper Featuring SiR & Alex Isley
- ICU – Coco Jones
- How Does It Make You Feel – Victoria Monét
- Kill Bill – SZA
Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Εμφάνιση
- Simple – Babyface Featuring Coco Jones
- Lucky – Kenyon Dixon
- Hollywood – Victoria Monét Featuring Earth, Wind & Fire & Hazel Monét
- Good Morning – PJ Morton Featuring Susan Carol
- Love Language – SZA
Καλύτερο R&B τραγούδι
- SZA – Snooze
- Καλύτερο Προοδευτικό R&B Άλμπουμ
- SOS – SZA
- Καλύτερο R&B άλμπουμ
- Girls Night Out – Babyface
- What I Didn’t Tell You (Deluxe) – Coco Jones
- Special Occasion – Emily King
- JAGUAR II – Victoria Monét
- CLEAR 2: SOFT LIFE EP – Summer Walker
Καλύτερη Ραπ Εμφάνιση
- The Hillbillies – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar
- Love Letter – Black Thought
- Rich Flex – Drake & 21 Savage
- SCIENTISTS & ENGINEERS – Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane
- Players – Coi Leray
Καλύτερη Μελωδική Ραπ Εμφάνιση
- Spin Bout U – Drake & 21 Savage
- All My Life – Lil Durk Featuring J. Cole
Καλύτερο Ραπ Τραγούδι
- Attention – Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini & Ari Starace, songwriters (Doja Cat)
- Barbie World [From Barbie The Album] – Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. & Onika Maraj, songwriters (Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua)
- Just Wanna Rock – Mohamad Camara, Symere Woods & Javier Mercado, songwriters (Lil Uzi Vert)
- Rich Flex – Brytavious Chambers, Isaac “Zac” De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael “Finatik” Mule & Shéyaa Bin Abraham-Joseph, songwriters (Drake & 21 Savage)
- SCIENTISTS & ENGINEERS – Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore & Dion Wilson, songwriters (Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane)
Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ
- Her Loss – Drake & 21 Savage
- MICHAEL – Killer Mike
- HEROES & VILLIANS – Metro Boomin
- King’s Disease III – Nas
- UTOPIA – Travis Scott
Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ
- La Cuarta Hoja – Pablo Alborán
- Beautiful Humans, Vol. 1 – AleMor
- A Ciegas – Paula Arenas
- La Neta – Pedro Capó
- Don Juan – Maluma
- X Mí (Vol. 1) – Gaby Moreno
Καλύτερο Λάτιν Ροκ ή Εναλλακτικό Άλμπουμ
- MARTÍNEZ – Cabra
- Leche De Tigre – Diamante Eléctrico Vida Cotidiana – Juanes
- De Todas Las Flores – Natalia Lafourcade
- EADDA9223 – Fito Paez
Καλύτερο άλμπουμ Música Mexicana (συμπεριλαμβανομένου του Tejano)
- Peso Pluma – Génesis
- Καλύτερο Τροπικό Λάτιν Άλμπουμ
- Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) – Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta
- Voy A Ti – Luis Figueroa
- Niche Sinfónico – Grupo Niche Y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
- VIDA – Omara Portuondo
- MIMY & TONY – Tony Succar, Mimy Succar
- Escalona Nunca Se Había Grabado Así – Carlos Vives
Καλύτερη παγκόσμια μουσική εμφάνιση
- Shadow Forces – Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily
- Alone – Burna Boy
- FEEL – Davido
- Milagro Y Desastre – Silvana Estrada
- Abundance In Millets – Falu & Gaurav Shah (Featuring PM Narendra Modi)
- Pashto – Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia
- Todo Colores – Ibrahim Maalouf Featuring Cimafunk & Tank And The Bangas
Καλύτερη εμφάνιση Αφρικάνικης Μουσικής
- Tyla – Water
Καλύτερο Άμπουμ Παγκόσμιας Μουσικής
- Epifanías – Susana Baca
- History – Bokanté
- I Told Them… -Burna Boy
- Timeless – Davido
- This Moment – Shakti
Καλύτερο Reggae Άλμπουμ
- Born For Greatness – Buju Banton
- Simma – Beenie Man
- Cali Roots Riddim 2023 – Collie Buddz
- No Destroyer – Burning Spear
- Colors Of Royal – Julian Marley & Antaeus
Καλύτερο άλμπουμ New Age, Ambient ή Chant
- Aquamarine – Kirsten Agresta-Copely
- Moments Of Beauty – Omar Akram
- Some Kind Of Peace (Piano Reworks) – Ólafur Arnalds
- Ocean Dreaming Ocean – David Darling & Hans Christian
- So She Howls – Carla Patullo Featuring Tonality And The Scorchio Quartet
Καλύτερη συλλογή soundtrack για οπτικά μέσα
- AURORA
- Barbie The Album
- Black Panther: Wakanda Forever – Music From And Inspired By
- Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3
- Weird: The Al Yankovic Story
Καλύτερη μουσική επένδυση για οπτικά μέσα (περιλαμβάνει κινηματογράφο και τηλεόραση)
- Barbie Black Panther: Wakanda Forever
- The Fabelmans
- Indiana Jones And The Dial Of Destiny
- Oppenheimer
Καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα
- Barbie World [From “Barbie The Album”]
- Dance The Night [From “Barbie The Album”]
- I’m Just Ken [From “Barbie The Album”]
- Lift Me Up [From “Black Panther: Wakanda Forever – Music From And Inspired By”]
- What Was I Made For? [From “Barbie The Album”]
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
- I’m Only Sleeping – (The Beatles)
Καλύτερη Μουσική Ταινία
- Moonage Daydream (David Bowie)
Καλύτερη Country Solo Εμφάνιση
- White Horse – Chris Stapleton
Καλύτερο Country Ντουέτο / Γκρουπ
- Zach Bryan featuring Kacey Musgraves – I Remember Everything
Καλύτερο Country Τραγούδι
- Buried – Brandy Clark & Jessie Jo Dillon, songwriters (Brandy Clark)
- I Remember Everything – Zach Bryan & Kacey Musgraves, songwriters (Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves)
- In Your Love – Tyler Childers & Geno Seale, songwriters (Tyler Childers)
- Last Night – John Byron, Ashley Gorley, Jacob Kasher Hindlin & Ryan Vojtesak, songwriters (Morgan Wallen)
- White Horse – Chris Stapleton & Dan Wilson, songwriters (Chris Stapleton)
Καλύτερο Country Άλμπουμ
- Lainey Wilson – Bell Bottom Country
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.