Γιατί μια σχέση δεν φέρνει απαραίτητα πάντα την ευτυχία

Αν κοιτάξουμε πίσω στο χρόνο, θα διαπιστώσουμε ότι πολλά έχουν αλλάξει ανά τις εποχές, υπάρχει όμως ένα που έμεινε ίδιο: Οι κοινωνίες στηρίζουν τις δυαδικότητες.

‘Η εικόνα παραμένει διαχρονικά η ίδια: Άνθρωποι συναντιούνται, γίνονται ζευγάρια, δημιουργούν οικογένειες, που με τη σειρά τους θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Όλα λειτουργούν γύρω από αυτό τον βασικό κανόνα: Ο έρωτας και η συντροφικότητα επικροτούνται, η μοναχικότητα μεταφράζεται ως κάτι αρνητικό, ακόμη και αφύσικο. Οι κοινωνικές δομές ευνοούν με κάθε τρόπο τα ζευγάρια.

Όλα αυτά μοιραία περνούν ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα: Για να νιώθεις ευτυχία και ολοκλήρωση, πρέπει να είσαι σε σχέση. Κανείς δεν μπορεί να βρει την ευτυχία σε άλλο πλαίσιο.

Κι όμως, αυτή η κοινωνική κατασκευή αρχίζει σταδιακά να καταρρέει, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει καμία ρεαλιστική βάση. Αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήγαγε η κοινωνική ψυχολόγος Bella DePaulo από το Πανεπιστήμιο της California το 2016. Κάνοντας μια αναλυτική ανασκόπηση 814 μελετών σε παντρεμένους και ελεύθερους, κατέληξε σε μια αλήθεια που δεν ακούγεται συχνά: Δεν θα σου φέρει η σχέση την ευτυχία που αναζητάς. Στην πραγματικότητα, η ελευθερία μπορεί να έχει πολλά σημαντικά οφέλη.

Πρέπει πρώτα εσύ να αισθανθείς καλά με τον εαυτό σου. Κι αν ακόμη δεν σε έχω πείσει, σου παραθέτω 4 βασικούς λόγους που μια σχέση δε μπορεί να σου προσφέρει την ευτυχία που λείπει από τη ζωή σου, αλλά και τι μπορείς να κάνεις για να την κατακτήσεις, σύμφωνα με το Τhe Εvery Girl:

Μια σχέση δεν θα αλλάξει τον τρόπο που νιώθεις για τον εαυτό σου

Ίσως πιστέψεις ότι όντας σε μια σχέση θα νιώθεις καλύτερα για τον εαυτό σου, αντλώντας επιβεβαίωση από το ενδιαφέρον του άλλου και καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις ανασφάλειές σου. Αν σκεφτείς όμως πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσεις ότι δεν ομορφαίνεις, ούτε βελτιώνεσαι στη δουλειά σου, για παράδειγμα, επειδή έχεις ένα ταίρι. Κανείς δεν μπορεί να καλύψει το κενό της αγάπης που δεν νιώθεις εσύ για τον εαυτό σου. Άλλωστε, όπως λέει και το ρητό, παίρνεις την αγάπη που νομίζεις πως αξίζεις. Οι άνθρωποι που θα προσελκύσεις, επομένως, αντανακλούν το πώς νιώθεις για τον εαυτό σου.

Είναι τοξικό να εξαρτάσαι από μια σχέση για νιώσεις ευτυχία

Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι μια όμορφη σχέση δεν προκαλεί ευτυχία. Μπορείς, όμως, να νιώθεις ολοκλήρωση και χωρίς αυτήν. Κανείς δεν είναι σε θέση να σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις πλήρης και δεν μπορείς να εναποθέσεις το «βάρος» αυτής της ευθύνης στους άλλους. Η ευτυχία θα πρέπει να προκύπτει από μια σχέση, αλλά όχι να εξαρτάται από αυτή.

Είναι πιο πιθανό να αναπτυχθείς και να εξελιχθείς έξω από μια σχέση

Αν ανατρέξει κανείς στα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε η DePaulo το 2016, θα διαπιστώσει ότι οι ελεύθεροι συμμετέχοντες έδειξαν να εξελίσσονται περισσότερο κατά τη διάρκεια του χρόνου, συγκριτικά με όσους ήταν δεσμευμένοι. Μια πιο προσεκτική ματιά στο συμπέρασμα αυτό μας επιτρέπει να δούμε ότι έχει μια λογική βάση. Οι αδέσμευτοι έχουν κατά κανόνα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ενώ οι αποφάσεις τους για τη ζωή δεν επηρεάζουν κανέναν άλλο.

Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι δεν μπορείς να εξελιχθείς μέσα σε μια σχέση. Θα πρέπει, μάλιστα, να επιδιώκεις το ταίρι σου να σε ενθαρρύνει να προοδεύεις και να αναπτύσσεσαι. Απλώς, στο δρόμο για την εξέλιξη μπορεί να συναντήσεις περισσότερα εμπόδια από κάποιον που αποφασίζει αποκλειστικά για τον εαυτό του.

Οι σχέσεις δεν γεμίζουν τα κενά

Μια σχέση δεν θα καλύψει τα κενά που αισθάνεσαι, ούτε θα αποσπάσει για πολύ την προσοχή σου από τα προβλήματα που προσπαθείς να αποφύγεις. Η μοναξιά και η δυστυχία δεν εξαφανίζονται με περισπασμούς.

Μάθε να απολαμβάνεις το χρόνο που περνάς με τον εαυτό σου

Ο ατομικός χρόνος είναι πολύτιμος και απαραίτητος. Δεν είναι υγιές να περιβάλλεσαι συνέχεια από άλλους. Θα πρέπει να δημιουργήσεις χρόνο με τον εαυτό σου και να συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χρόνος. Κάνε πράγματα που σε ευχαριστούν και μετάτρεψε τον εαυτό σου στην πιο ευχάριστη συντροφιά!

Γνώρισε το παιδί που κρύβεις μέσα σου

Θυμάσαι πόσο απλά ήταν τα πράγματα που σου προκαλούσαν χαρά όταν ήσουν παιδί; Αυτή η ικανότητα χάνεται καθώς μεγαλώνουμε και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να νιώσουμε πραγματικά ευτυχισμένοι. Προσπάθησε να αξιοποιήσεις αυτή την παιδική ιδιότητα, αντλώντας χαρά από τα απλά και καθημερινά.

Η ευτυχία σου εξαρτάται αποκλειστικά από σένα

Είναι βαθιά απελευθερωτικό να ξέρεις ότι η ευτυχία σου εξαρτάται από σένα και μόνο. Ανάλαβε την ευθύνη για το πώς αισθάνεσαι για τη ζωή που έχεις δημιουργήσει, άλλαξε ό,τι σε ενοχλεί και διεκδίκησε όσα σου προκαλούν χαρά.

Αντιμετώπισε με θάρρος τα δύσκολα συναισθήματα

Περιμένουμε συχνά από τις σχέσεις να επικαλύψουν αρνητικά συναισθήματα, όπως η λύπη, η μοναξιά και η έλλειψη αυτοεκτίμησης. Αυτά τα συναισθήματα μπορούν, όμως, να αποτελέσουν χρήσιμα μαθήματα, που θα μας δείξουν πώς να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο. Άσε τον εαυτό σου να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τα δύσκολα συναισθήματα, αντί να τα κρύβεις «κάτω από το χαλί». Έτσι, θα μπορέσεις να δουλέψεις με τον εαυτό σου για να τα θεραπεύσεις.

Νιώσε ευγνωμοσύνη για ό,τι έχεις και μην εστιάζεις σε αυτά που δεν έχεις

Η ευτυχία είναι μια κατάσταση του νου, όχι κάτι που μας συμβαίνει. Δεν εξαρτάται από το ποιος έρχεται στη ζωή μας. Όσο κλισέ και να ακούγεται, θα νιώσεις πολύ καλύτερα αν προσπαθήσεις να εστιάζεις σε αυτά που έχεις, αντί να «κολλάς» σε όσα δεν έχεις. Με αυτό τον τρόπο, η ζωή σου θα αποκτήσει την απόχρωση της αφθονίας και όχι της έλλειψης, θα μπορείς να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και θα απολαύσεις πολύ περισσότερο μια σχέση όταν εσύ θα μπεις σε αυτή νιώθοντας ήδη ολοκλήρωση.

