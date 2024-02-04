Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και λίγο πριν γίνουν γονείς, ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα παντρεύτηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Γεώργιο, στο Κάβουρι, σε στενό κύκλο.
Σήμερα, ο ολυμπιονίκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πρώτη επίσημη φωτογραφία από το μυστήριο, με λεζάντα «για εσάς».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τρία χρόνια μετά την γνωριμία του - το καλοκαίρι του 2021- και λίγο πριν γίνουν γονείς.
Την είδηση του γάμου έκανε γνωστή μέρα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος.
Αυτό θα είναι το πρώτο παιδί για την Αφροδίτη Σκαφίδα και το πέμπτο για τον Πύρρο Δήμα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.