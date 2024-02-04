Λογαριασμός
Παντρεύτηκε ο Πύρρος Δήμας - Σε στενό κύκλο στο Καβούρι ο γάμος - Η πρώτη του ανάρτηση

Ο ολυμπιονίκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πρώτη επίσημη φωτογραφία από το μυστήριο, με λεζάντα «για εσάς»

UPDATE: 13:15
πυρος δημας

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και λίγο πριν γίνουν γονείς, ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα παντρεύτηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Γεώργιο, στο Κάβουρι, σε στενό κύκλο.

Σήμερα, ο ολυμπιονίκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πρώτη επίσημη φωτογραφία από το μυστήριο, με λεζάντα «για εσάς». 

pyrros dimas

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τρία χρόνια μετά την γνωριμία του - το καλοκαίρι του 2021- και λίγο πριν γίνουν γονείς. 

Την είδηση του γάμου έκανε γνωστή μέρα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος.

pyrros dimas

Αυτό θα είναι το πρώτο παιδί για την Αφροδίτη Σκαφίδα και το πέμπτο για τον Πύρρο Δήμα. 
 

