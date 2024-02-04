Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και λίγο πριν γίνουν γονείς, ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα παντρεύτηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Γεώργιο, στο Κάβουρι, σε στενό κύκλο.

Σήμερα, ο ολυμπιονίκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πρώτη επίσημη φωτογραφία από το μυστήριο, με λεζάντα «για εσάς».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τρία χρόνια μετά την γνωριμία του - το καλοκαίρι του 2021- και λίγο πριν γίνουν γονείς.

Την είδηση του γάμου έκανε γνωστή μέρα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος.

Αυτό θα είναι το πρώτο παιδί για την Αφροδίτη Σκαφίδα και το πέμπτο για τον Πύρρο Δήμα.



Πηγή: skai.gr

