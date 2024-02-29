Rita Ora: Παθαίνει κρίσεις πανικού και προσπαθεί να καταπολεμήσει το άγχος της

Η Rita Ora αποκάλυψε ότι έμαθε να αναγνωρίζει τα σημάδια που δείχνουν ότι πρόκειται να πάθει κρίση πανικού, αφού πάλευε και συνεχίζει να το κάνει για να καταπολεμήσει το άγχος της.

Η 33χρονη τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τους αγώνες με τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει σε συνέντευξή της στο podcast του «Brave New World», καθώς και τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιεί για να διαχειριστεί την ευεξία της.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι συμμετέχει τακτικά σε 40λεπτες σάουνες με «υπέρυθρες ακτίνες» και στη συνέχεια κάνει μια κρύα βουτιά ή ντους. Επίσης, για τις κρίσεις πανικού κάνει βελονισμό και χρησιμοποιεί κι άλλες μεθόδους κινεζικής ιατρικής για να ελέγχει τα συμπτώματά της.

Η Rita Ora εξήγησε: «Έχω πολύ άγχος, αλλά νομίζω ότι όλοι στον κλάδο μου έχουν άγχος για να είμαι ειλικρινής. Είναι νομίζω τώρα πολύ ωραίο που η συζήτησε έχει ανοίξει για όλα αυτά τα θέματα».



Και συνέχισε: «Έχω μάθει πλέον να αναγνωρίζω πότε ‘’έρχεται’’ μια κρίση πανικού. Πριν εξακολουθούσα να αισθάνομαι ότι ήταν κάτι ξένο για μένα. Κάνω πολύ βελονισμό και απλά αναπνέω και ξαπλώνω κάπου για περίπου 20 λεπτά. Αγαπώ την κινεζική ιατρική, προσπαθώ να ενσωματώσω πολλές διαφορετικές μεθόδους, δεν είμαι μόνο ένα άτομο».

Η Rita είχε μοιραστεί στο παρελθόν τους αγώνες της για την ψυχική της υγεία μέσα από τους στίχους του τρίτου της άλμπουμ «You and I», αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία, αφού έχασε μέρος του εαυτού της κατά τη διάρκεια χρόνων διασκέδασης.

