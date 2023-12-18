Η Rita Ora έδειχνε απίστευτη καθώς επιδείκνυε τη σιλουέτα της με μπικίνι, ενώ χαλάρωνε σε ένα καταφύγιο στη Νέα Ζηλανδία αυτό το Σαββατοκύριακο. Η 33χρονη τραγουδίστρια εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τους καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα.

Η Rita έβαλε ένα μαύρο μπικίνι, καθώς επιδείκνυε το γυμνασμένο σώμα της, ενώ πόζαρε στην άκρη μιας πισίνας. Η τραγουδίστρια χάρισε στους θαυμαστές της κι ένα «καυτό» στιγμιότυπο από τα οπίσθιά της, μάλλον, ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Η Rita Ora παντρεύτηκε τον Taika Waititi, τον Αύγουστο του 2022. «Ήμασταν 3 χρόνια φίλοι, μέχρι που πήραμε την απόφαση να το καταστρέψουμε και να τα φτιάξουμε», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο σκηνοθέτης-σύζυγός της στη «Vogue». Ο Robert Pattinson τους σύστησε πριν από πέντε χρόνια, σε ένα barbecue που διοργάνωνε ο Waititi στο Los Angeles. Έπρεπε, όμως, να περάσουν χρόνια, για να αποφασίσουν ότι θα είναι ζευγάρι.

