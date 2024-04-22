Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μετά από 7 χρόνια σε αγγελία, η JLo κατάφερε να πουλήσει το διαμέρισμά της στο Μανχάταν - Φωτογραφίες

Το εντυπωσιακό ρετιρέ των 608 τμ πουλήθηκε για 24.99 (ούτε καν 25) εκατ. δολάρια, σε άγνωστο αγοραστή

λοπεζ

Επτά χρόνια προσπαθούσε η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) να πουλήσει το εντυπωσιακό, πολυτελέστατο, λευκό διαμέρισμά της στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. 

Τελικά, το ρετιρέ των 608 τμ ( με επιπλέον 278 τμ ταράτσες και εξωτερικούς χώρους ) πουλήθηκε πρόσφατα για 24.99 (ούτε καν 25) εκατ. δολάρια, σε άγνωστο αγοραστή. 

Balcony featured at 21 E 26th St Unit Ph, Manhattan, NY, 10010

Dining Room featured at 21 E 26th St Unit Ph, Manhattan, NY, 10010

Bedroom featured at 21 E 26th St Unit Ph, Manhattan, NY, 10010

Το ρετιρέ βρίσκεται απέναντι από την Madison Square Park , στο κτίριο Whitman – ένα νεογεωργιανό VIP κτίσμα του  1924,  με μόνο 4 ενοίκους – μία από αυτούς είναι  η Τσέλσι Κλίντον και η οικογένειά της.

Condo featured at 21 E 26th St Unit Ph, Manhattan, NY, 10010

Bathroom featured at 21 E 26th St Unit Ph, Manhattan, NY, 10010

Φωτ. realtor.com

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζένιφερ Λόπεζ Jennifer Lopez
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark