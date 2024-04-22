Επτά χρόνια προσπαθούσε η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) να πουλήσει το εντυπωσιακό, πολυτελέστατο, λευκό διαμέρισμά της στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Τελικά, το ρετιρέ των 608 τμ ( με επιπλέον 278 τμ ταράτσες και εξωτερικούς χώρους ) πουλήθηκε πρόσφατα για 24.99 (ούτε καν 25) εκατ. δολάρια, σε άγνωστο αγοραστή.

Το ρετιρέ βρίσκεται απέναντι από την Madison Square Park , στο κτίριο Whitman – ένα νεογεωργιανό VIP κτίσμα του 1924, με μόνο 4 ενοίκους – μία από αυτούς είναι η Τσέλσι Κλίντον και η οικογένειά της.

