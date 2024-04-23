Λογαριασμός
Alec Baldwin: Πέταξε το τηλέφωνο γυναίκας που διαδήλωνε για την Παλαιστίνη – Δείτε video

Η δίκη του ηθοποιού, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου

O Alec Baldwin

Ο Alec Baldwin έχει καταγραφεί από κάμερα να χτυπάει το τηλέφωνο μιας διαδηλώτριας, η οποία τον πλησίασε μέσα σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο με τον εκνευρισμένο ηθοποιό δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Alec Baldwin, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ζήτησε από έναν υπάλληλο της καφετέριας να καλέσει την αστυνομία και είπε στη διαδηλώτρια ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φωνάξει το σύνθημα «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». 

«Alec, μπορείς σε παρακαλώ να πεις μια φορά αυτό το σύνθημα», είπε η διαδηλώτρια απευθυνόμενη στον διάσημο ηθοποιό. «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, Alec, πες το μόνο μια φορά και θα σε αφήσω ήσυχο, το ορκίζομαι…». 

Ένας υπάλληλος της καφετέριας ζήτησε ευγενικά από τη διαδηλώτρια να σταματήσει να ενοχλεί και να τσακώνεται με τον ηθοποιό. Ωστόσο, ο Alec Baldwin, ενώ κατευθυνόταν προς την πόρτα για να φύγει, πέταξε το τηλέφωνο της διαδηλώτριας κάτω, φανερά εκνευρισμένος. 

«Γιατί σκότωσες αυτή την κυρία; Σκότωσες εκείνη την κυρία και δεν φυλακίστηκες», του είπε η διαδηλώτρια, αναφερόμενη στον μοιραίο πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας Halyna Hutchins στα γυρίσματα του «Rust».

Η ποινική δίκη του Baldwin για τον πυροβολισμό έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου, αφού το σώμα ενόρκων του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας τον Ιανουάριο. 

Ο 66χρονος ηθοποιός έχει δηλώσει αθώος στην κατηγορία και οι συνήγοροι υπεράσπισής του ζητούν από τον δικαστή να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών» για τον ηθοποιό.  
 

Πηγή: skai.gr

