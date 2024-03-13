Raye: Ποια είναι η super star που «έσκισε» στα BRIT Awards

Έχεις ακούσει εκείνο το τραγούδι που είχε γίνει viral στο TikTok πριν από καιρό, όπου μια ζεστή γυναικεία φωνή με έντονα βρετανική προφορά τραγουδάει: «A little context if you care to listen, I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it’s over, dumb decision. And I don’t wanna feel how my heart is rippin’. In fact, I don’t wanna feel, so I stick to sippin’, and I’m out on the town with a simple mission, in my little black dress, and this shit is sittin;».

Το τραγούδι λέγεται «Escapism», κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022, και σίγουρα το έχεις ακούσει έστω φευγαλέα. Ευκαιρία λοιπόν, να σου συστήσω την καλλιτέχνη πίσω από το τραγούδι.

Η ιστορία της Raye

Η Raye γεννήθηκε το 1997 στο Νότιο Λονδίνο, συγκεκριμένα στο Tooting, και ονομάζεται Rachel Agatha Keen. Το πρώτο άλμπουμ της, “My 21st Century Blues”, είδε το φως της δημοσιότητας τον Φεβρουάριο του 2023 και κυκλοφόρησε από την εταιρεία Human Re Sources. Το ντεμπούτο αυτό της χάρισε 6 εντυπωσιακά τρόπαια στα βρετανικά μουσικά βραβεία (βρετανικό άλμπουμ της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς για το Escapism με το 070 Shake, καλλιτέχνη της χρονιάς, καλύτερο R&B Act, καλύτερος νέος καλλιτέχνης και τραγουδοποιός της χρονιάς), καθιστώντας την ταυτόχρονα την καλλιτέχνη με τις περισσότερες νίκες, στην ίδια διοργάνωση από την ίδρυσή τους το 1977.

Λίγοι γνωρίζουν, ότι πριν ακολουθήσει καριέρα τραγουδίστριας και στιχουργού, έκανε παραγωγή και έγραψε μουσική για μεγάλα ονόματα της σύγχρονης ποπ, όπως τη Beyoncé, τη Little Mix, τη Rihanna, το David Guetta, το John Legend και την Ellie Goulding. Μάλιστα, το πάθος της για το τραγούδι ξεκίνησε από πολύ παλιά: ως παιδί τραγουδούσε γκόσπελ στην εκκλησία, όπου ο πατέρας της ήταν ο μουσικός διευθυντής.

Γιατί η Raye είναι τόσο δημοφιλής;

Νέα, ταλαντούχα, με δυνατή φωνή. Αυτά και μόνο θα έπρεπε να εξασφαλίζουν την επιτυχία της Raye, αλλά ο κατάλογος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ανάμεσα στα θέματα που θίγει στα τραγούδια της, κάποια είναι πολύ κοντά στους σημερινούς νέους, δίνοντάς μας μια ιδέα γιατί είναι τόσο αγαπητή στο TikTok. Η Raye συχνά τραγουδά για την ιστορία της και τη σχέση της με τους εθισμούς. Τραγουδά για τη σωματική δυσμορφία και την αλλοιωμένη αντίληψη του σώματος και της εμφάνισής της, για την αυτοεκτίμηση και το άγχος, για τις σχέσεις με τους άνδρες αλλά και για τη βία που υπέστη.

Μιλώντας για το πρώτο άλμπουμ της, δήλωσε στο Rolling Stone: “Μερικά από αυτά τα τραγούδια με βοήθησαν να τα επεξεργαστώ. Απλά είχα την ανάγκη να ακούσω τα θέματά μου, σε μια πιο ωραιοποιημένη μορφή. Όπως η “δυσμορφία του σώματος”, μοιάζει τόσο άσχημο στο μυαλό μου, αλλά όταν το βάζεις σε ένα τραγούδι, είναι λίγο πιο εύπεπτο, για μένα. Πολλές από αυτές τις ιστορίες είναι πολύ ωμές και παράλληλα θεραπευτικές”.

Οι επιρροές της προέρχονται από R&B, neo-soul μέχρι indie rock, Frank Ocean, Tame Impala και Bombay Bicycle Club. Η Raye είναι μια σύγχρονη καλλιτέχνης που εστιάζει στα θετικά από το παρελθόν και το παρόν, αλλά με βάθος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είναι εξαιρετικά κοινωνική με τους περισσότερους ανθρώπους της ηλικίας της και νεότερους. Και αυτό τα εξηγεί όλα.

Το μέλλον της Raye

Τώρα που η Raye έκανε επιτέλους το μεγάλο βήμα, περνώντας από τα παρασκήνια στο προσκήνιο, δεν τη σταματά τίποτα. Ως πρώτη της δέσμευση μετά τα BRIT, θα εμφανιστεί στην O2 Arena του Λονδίνου για μία μόνο βραδιά, σε μια ειδική εκδήλωση στις 15 Μαρτίου, μαζί με την Heritage Orchestra και τους Flames Collective. Τον Απρίλιο, στο Coachella, τον Μάιο στη Νότια Αμερική και τον Ιούνιο στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής είναι επίσης γνωστό ότι στις 14 Ιουλίου, θα εμφανιστεί στην Περούτζια στο πλαίσιο του Umbria Jazz Festival.

