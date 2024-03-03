Όταν καταρρίπτεις ένα ρεκόρ που κατέχουν από κοινού τρία από τα μεγαλύτερα βρετανικά μουσικά «ονόματα» των τελευταίων 30 ετών, ξέρεις ότι κάτι κάνεις σωστά.

Πριν από τα χθεσινά Brit Awards, μόνο τρεις καλλιτέχνες είχαν κερδίσει ποτέ τέσσερα βραβεία σε μία τελετή - ο Harry Styles πέρυσι, η Adele το 2016 και οι Blur το 1995.

Η Raye, η οποία μόλις πριν από λίγα χρόνια σκεφτόταν ένα πολύ διαφορετικό μέλλον μετά την αποχώρησή της από τη δισκογραφική της εταιρεία, πήγε όχι ένα, αλλά δύο φορές καλύτερα χθες το βράδυ - παίρνοντας συνολικά έξι βραβεία που έγραψαν ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων βραβείων για τον «καλύτερο καλλιτέχνη-καλλιτέχνιδα», το «καλύτερο τραγούδι» και το «καλύτερο άλμπουμ».

Μιλώντας στο Sky News πριν από την τελετή, η Raye είπε ότι βίωνε τη μία απόρριψη μετά την άλλη από τη δισκογραφική της εταιρεία μέχρι να απαλλαγεί από το συμβόλαιό της. Στη συνέχεια αποφάσισε να τα κυκλοφορήσει η ίδια, με αποτέλεσμα το τραγούδι της «Escapism» να γίνει viral hit στο TikTok και στη συνέχεια νούμερο ένα single. Αυτή ήταν μόνο η αρχή για την ανοδική της πορεία, που την έφτασε στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

Ανάμεσα στα βραβεία που κέρδισε η σταρ στα φετινά BRIT Awards ήταν και το βραβείο για τον «καλύτερο νέο καλλιτέχνη-καλλιτέχνιδα»,. αλλά στην πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 26 ετών, υπάρχει ήδη αρκετά χρόνια στη μουσική βιομηχανία.

Η Raye, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Rachel Keen, υπέγραψε στην Polydor Records ως έφηβη και αργότερα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε πέντε κορυφαίες επιτυχίες του David Guetta και του Jax Jones. Έγραψε, επίσης, στίχους για ονόματα όπως η Beyonce και η Rihanna.

Παρά το ταλέντο της, η δική της σόλο δουλειά δεν φάνηκε ποτέ να απογειώνεται. Εξωτερικά, φαινόταν να «πετάει» ψηλά με τις συνεργασίες της, αλλά το 2021 κυκλοφόρησε μια σειρά από tweets που ισχυριζόταν ότι την είχαν πνίξει και την εμπόδιζαν να κυκλοφορήσει το σόλο άλμπουμ της.

«Η αιώνια βασίλισσα της ποπ»

Ποιος θα πίστευε ότι η Kylie Minogue θα συνέχιζε να πρωτοστατεί 40 χρόνια στη μουσική βιομηχανία… Η 50χρονη καλλιτέχνιδα έχει πουλήσει πάνω από 80 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και τιμήθηκε με το βραβείο «Global Icon».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Minogue είχε επτά νούμερο ένα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των «Spinning Around» και «Can't Get You Out Of My Head». Πέρυσι, κυκλοφόρησε το 16ο στούντιο άλμπουμ της, «Tension», με το κομμάτι «Padam Padam» να σημειώνει τεράστια επιτυχία.



Οι γυναίκες σταρ κυριάρχησαν στα φετινά BRIT Awards και όχι μόνο λόγω της Raye (αν και οι έξι νίκες της σίγουρα βοήθησαν).

Από τα 17 βραβεία που απονεμήθηκαν φέτος, τα 12 κέρδισαν γυναικείες παρουσίες - ανάμεσά τους και η Dua Lipa, η οποία πήρε το βραβείο για το καλύτερο ποπ συγκρότημα και άνοιξε επίσης το σόου.

Η νίκη της Lipa στα βραβεία έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία του πρόσφατου single της «Dance The Night», από το soundtrack της ταινίας «Barbie».

Ο Rob Beckett εμφανίστηκε ως καμηλοπάρδαλη

Ο κωμικός Rob Beckett εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί ντυμένος με μια φουσκωτή στολή καμηλοπάρδαλης. Οι λόγοι πίσω από την ενδυματολογική επιλογή του Beckett δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά, μάλλον, έχουν να κάνουν με την επερχόμενη περιοδεία που ανακοίνωσε πρόσφατα, με τίτλο «Giraffe».

