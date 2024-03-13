Η Sofia Vergara έφερε το καλοκαίρι: Λανσάρει νέα σειρά με μαγιό

Η Sofia Vergara ποζάρει με ένα καταπράσινο μαγιό και μας δείχνει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε τις φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν.

Η ηθοποιός του «Modern Family» καθόταν σε ένα από τα μπαλκόνια της έπαυλής της στο Λος Άντζελες, ενώ έδειχνε τα χρυσά κοσμήματά της.

Η 51χρονη καλλονή -η οποία χώρισε πέρυσι από τον Joe Manganiello και τώρα έχει σχέση με τον Justin Saliman- παρουσίαζε τη δική της συλλογή μαγιό για τη Walmart, μια αλυσίδα με την οποία συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια.

«Μετά από μήνες δοκιμών δειγμάτων και στυλ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη που μοιράζομαι τη νέα μου συλλογή μαγιό», έγραψε στην ανάρτησή της.

«Πάνω στην ώρα για τις ανοιξιάτικες διακοπές», πρόσθεσε η σταρ που έχει κερδίσει διθυραμβικά σχόλια για τη δουλειά της στη σειρά «Griselda».

Η Sofia Vergara ήταν εξίσου εντυπωσιακή και στο πάρτι του «Vanity Fair» για τα Όσκαρ.

Μιλώντας πρόσφατα στο «Harper's Bazaar», η ηθοποιός αποκάλυψε ένα από τα «μυστικά ομορφιάς» της.

«Πρέπει να βρεις τα πράγματα που σου πάνε και να επιμείνεις σε αυτά. Κάνω το μακιγιάζ μου με τον ίδιο τρόπο από τα 15 μου, με περίπου τους ίδιους τόνους, γιατί αυτό μου πάει. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγω και τα ρούχα μου. Ξέρω ότι υπάρχει ένα στυλ. Ξέρω το σχήμα του σώματός μου. Δεν είμαι μοντέλο. Δεν χρειάζεται να φοράω κάτι, απλά για να είμαι in. Δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας», ανέφερε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

