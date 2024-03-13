Ο Τσακ Νόρις (Chuck Norris) - τo κινηματογραφικό είδωλο των πολεμικών τεχνών και πήγη έμπνευσης για τα γνωστα ανέκδοτα – έγινε 84 ετών αλλά παραμένει ακμαίος.

Ο ίδιος ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram βίντεο που γιορτάζει τα γενέθλιά του με… γροθιές σε σάκο του μποξ.

«Νιώθω καλά και παραμένω δραστήριος! Σας ευχαριστώ όλους για τις υπέροχες ευχές γενεθλίων. Ο Θεός να σας ευλογεί» είπε στους φανς του ο διάσημος ηθοποιός, με τα σχόλια των χρηστών να τον αποθεώνουν .

Πηγή: skai.gr

