Ο Τσακ Νόρις έγινε 84 και ακόμα… δέρνει! – Δείτε βίντεο από τα γενέθλιά του

Ο master των πολεμικών τεχνών ανέβασε στο Instagram βίντεο που γιορτάζει τα γενέθλιά του με… γροθιές σε σάκο του μποξ

Τσακ Νόρις (Chuck Norris)

Ο Τσακ Νόρις (Chuck Norris) - τo κινηματογραφικό είδωλο των πολεμικών τεχνών και πήγη έμπνευσης για τα γνωστα ανέκδοτα – έγινε 84 ετών αλλά παραμένει ακμαίος. 

Ο ίδιος ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram βίντεο που γιορτάζει τα γενέθλιά του με… γροθιές σε σάκο του μποξ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chuck Norris (@chucknorris)

 «Νιώθω καλά και παραμένω δραστήριος! Σας ευχαριστώ όλους για τις υπέροχες ευχές γενεθλίων. Ο Θεός να σας ευλογεί» είπε στους φανς του ο διάσημος ηθοποιός, με τα σχόλια των χρηστών να τον αποθεώνουν . 

