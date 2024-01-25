Το Μονακό ήταν πάντα το πιο λαμπερό και επιρρεπές σε σκάνδαλα «κόσμημα» της Μεσογείου. Όμως οι ισχυρισμοί ότι ο «playboy« μονάρχης του, πρίγκιπας Αλβέρτος, διατηρούσε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό για να πληρώνει την πρώην ερωμένη του και τα παιδιά που απέκτησε εκτός γάμου - και ότι η σύζυγός του, πριγκίπισσα Σαρλίν, έκανε αλόγιστες δαπάνες, με την οικογένειά της επίσης στη μισθοδοσία - αποδεικνύονται μερικές από τις πιο δυνητικά επιζήμιες αποκαλύψεις.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες, όπως γράφει η «Daily Mail», αποκαλύφτηκαν από έναν πρώην λογιστή, ο οποίος πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες στην καρδιά της βασιλικής οικογένειας του Μονακό, προτού απολυθεί με συνοπτικές διαδικασίες πέρυσι.

Ο Claude Palmero κρατούσε σημειώσεις και αποσπάσματα από αυτά δημοσιεύονται σε δύο γαλλικές εφημερίδες. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του Palmero, η πριγκίπισσα Σαρλίν, η οποία είναι 20 χρόνια νεότερη από τον πρίγκιπα, έπαιρνε συστηματικά ένα επίδομα περίπου 1,2 εκατ. λιρών ετησίως, αλλά ήταν ιδιαίτερα σπάταλη.



Μάλιστα, το 2017, φέρεται να χρειάστηκε περισσότερες από 500.000 λίρες! Δύο χρόνια αργότερα, η ταχύτητα με την οποία η πριγκίπισσα Σαρλίν ξόδεψε τα χρήματα, ανησύχησε τόσο πολύ τον λογιστή του πρίγκιπα που έγραψε στις σημειώσεις του: «Είναι τρελό! Δεν έχω κανέναν έλεγχο στα έξοδα της πριγκίπισσας».

Η πριγκίπισσα Σαρλίν, πρώην πρωταθλήτρια κολύμβησης, η οποία μεγάλωσε έξω από το Γιοχάνεσμπουργκ, δαπάνησε σχεδόν 2 εκατ. λίρες για την ανακαίνιση ενός εξοχικού σπιτιού στην Κορσική και του γραφείου της, δήλωσε ο Palmero. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι νοίκιασε ένα άλλο σπίτι στο γαλλικό νησί όπου περνούσε χρόνο εκτός από τον Άλμπερτ.

Οι σημειώσεις του Palmero δείχνουν επίσης ότι μια μέρα τον Απρίλιο του 2016, ζήτησε 60.000 λίρες. Σε μια άλλη περίπτωση, το 2020, ο Palmero κατέγραψε μια εφάπαξ πληρωμή προς τη Σαρλίν από τον Άλμπερτ ύψους 171.000 λιρών, καθώς και 4.200 λίρες σε μετρητά.

Εν τω μεταξύ, η οικογένεια της Σαρλίν, ιδίως ο αδελφός της Σον, με τον οποίο διευθύνει μια φιλανθρωπική οργάνωση, επωφελούνταν επίσης από τη θεαματική γενναιοδωρία του συζύγου Άλμπερτ, με τον Σον να λαμβάνει 786.000 λίρες για την αγορά ενός σπιτιού το 2022. Τώρα διευθύνει μια καφετέρια στο Μονακό.

Η χαοτική προσωπική ζωή του πρίγκιπα Αλβέρτου φαίνεται ότι έχει επηρεάσει αισθητά την περιουσιακή του κατάσταση, σύμφωνα με τον Palmero. Ο επικεφαλής της κυρίαρχης δυναστείας Γκριμάλντι του Μονακό από το 2005, ο Αλβέρτος είναι ο μοναχογιός του πρίγκιπα Ρενιέ Γ' και της πρώην σταρ του Χόλιγουντ, Γκρέις Κέλι. Έχει δύο παιδιά εκτός γάμου, τα οποία έχει αναγνωρίσει, από την πρώην αεροσυνοδό Nicole Coste και την αμερικανίδα κτηματομεσίτρια, Tamara Rotolo.

Revealed: The 'secret payments' Prince Albert of Monaco 'pays to his former mistresses and the children he's had out of wedlock' unveiled by his sacked accountant, writes ALISON BOSHOFF https://t.co/Qmk4GtHqlJ pic.twitter.com/lHcDywnquv — Daily Mail Online (@MailOnline) January 24, 2024

Σύμφωνα με τη «Le Monde», η Jazmin Grace Grimaldi λαμβάνει 73.000 λίρες κάθε τρεις μήνες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ο Palmero ανέφερε ότι της δόθηκαν 4.200 λίρες για το 18ο έτος της ηλικίας της και ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη αξίας 2,6 εκατ. λιρών επτά χρόνια αργότερα.

Η «Libération», μια άλλη από τις γαλλικές εφημερίδες στις οποίες μίλησε ο Palmero, ανέφερε ότι ο πρίγκιπας είχε λογαριασμό στη γαλλική τράπεζα BNP. Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των πρώην ερωμένων του Αλβέρτου και των παιδιών τους, χωρίς να το γνωρίζει η σύζυγός του. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος παντρεύτηκε τη Σαρλίν το 2011.

Και οι αποκαλύψεις συνεχίζονται… Σύμφωνα με τον Palmero, η Σαρλίν απασχολούσε νταντάδες και άλλο οικιακό προσωπικό που ήταν παράνομοι μετανάστες ή ζούσαν παράνομα στο Μονακό.

Τον Δεκέμβριο του 2014, η Σαρλίν γέννησε τα δίδυμα και αμέσως ανέθεσε τη φροντίδα τους σε νταντάδες, οι οποίες ήταν, επίσης, παράνομες. Σε δήλωσή τους στη Le Monde, οι δικηγόροι του πρίγκιπα ανέφεραν ότι αν καταβλήθηκαν χρήματα σε παράνομους μετανάστες, τότε ήταν ο Palmero αυτός που ενέκρινε τις δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

