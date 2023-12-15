Από το παλάτι των Μονεγάσκων δόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2023 με την οικογένεια του πρίγκιπα Αλβέρτου και της πριγκίπισσας Σαρλίν να κλέβει τις εντυπώσεις.

Στο στιγμιότυπο ο επικεφαλής του Οίκου των Γκριμάλντι και γιος της σταρ του Χόλιγουντ Γκρέις Κέλι, στέκεται όρθιος δίπλα στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο και δείχνει χαμογελαστός φορώντας ένα σμόκιν με κόκκινο βελούδινο παπιγιόν.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν ποζάρει με τα δίδυμα, που πριν από λίγες ημέρες έκλεισαν τα 9α τους χρόνια και φαίνεται εντυπωσιακή με ένα βελούδινο χρυσό φόρεμα. Το συνδύασε με ένα ζευγάρι πληθωρικά διαμαντένια σκουλαρίκια κι ένα ασορτί βραχιόλι, σύμφωνα με το Hello.

Στο πλάι της κάθεται ο μικρός Ζακ φορώντας ένα σκούρο κοστούμι με παπιγιόν σε κυπαρισσί χρώμα, ενώ η χαμογελαστή Γκαμπριέλα πόζαρε με ένα σκούρο μπορντό βελούδινο φόρεμα. Ίσως αυτή να είναι η ωραιότερη χριστουγεννιάτικη βασιλική κάρτα για το 2023 δια χειρός Éric Mathon.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.