Το κοριτσάκι της Paris Hilton! Η κληρονόμος λέει στους θαυμαστές της ότι είναι «ευγνώμων» για την κόρη της London, σε ανάρτηση έκπληξη στο Instagram... 11 μήνες μετά τη μυστική άφιξη του γιου της μέσω παρένθετης μητέρας.

Αυτό είναι το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Carter Reum, 42 ετών. Το ζευγάρι καλωσόρισε τον Phoenix μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιανουάριο.

Η Paris μοιράστηκε επίσης ένα γλυκό στιγμιότυπο του μωρού της στο Instagram Stories, αποκαλώντας τον περήφανα «μεγάλο αδελφό». Αφού ανακοίνωσε τα νέα στο Instagram, η Paris πήγε στο TikTok με ένα γλυκό κλιπ με τον ανιψιό και την ανιψιά της, τους οποίους ρώτησε: «Είστε ενθουσιασμένοι για τον νέο σας ξάδερφο;».

«Έχετε δύο μωρά», τη ρώτησαν.

«Έχω δύο μωρά», επιβεβαίωσε εκείνη. Μάλιστα, στο βίντεο τη βλέπουμε να κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της.

«Ανεκτίμητες στιγμές. Η οικογένεια είναι τα πάντα», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Ενώ η είδηση του ερχομού του δεύτερου παιδιού της αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη, το ίδιο το όνομα δεν αποτελεί έκπληξη. Η Hilton το είχε αποκαλύψει σε podcast της τον περασμένο Μάρτιο. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που ο Phoenix θα αποκτήσει μια μέρα μια αδελφούλα με το όνομα London. Είναι η αγαπημένη μου πόλη και πάντα ήθελα να ονομάσω την κόρη μου Λονδίνο».

