Η Paula Abdul μήνυσε τον εκτελεστικό παραγωγό του «American Idol» και πρώην συν-κριτή της στο «So You Think You Can Dance», Nigel Lythgoe, για υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση, σε μήνυση που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023.

Σε έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του «The Blast», η 61χρονη τραγουδίστρια του «Opposites Attract», ισχυρίστηκε ότι ο Nigel Lythgoe την κακοποίησε σεξουαλικά και την είχε, επίσης, «απομονώσει και υποτιμήσει λεκτικά», σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η διάσημη τραγουδίστρια εξήγησε ότι το 2001, την προσέγγισε το FOX για να εμφανιστεί ως κριτής στην αμερικανική έκδοση της σειράς διαγωνισμού τραγουδιού «Pop Idol», στην παραγωγή της οποίας βοήθησε και ο Lythgoe.

Λόγω του ότι ήταν γοητευμένη από το σόου, συμμετείχε σε μια συνάντηση τόσο με τα στελέχη όσο και με τους παραγωγούς της σειράς. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι «προσβλήθηκε λεκτικά και υποτιμήθηκε από τον Nigel Lythgoe».

Paula Abdul SUES American Idol producer and So You Think You Can Dance co-judge Nigel Lythgoe for alleged 'sexual assault' https://t.co/ycB9hez543 pic.twitter.com/PwvGRQR1Sg — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 30, 2023

Επίσης, η Abdul δήλωσε ότι της είχε πει, «ότι ήταν μια ‘ξεπερασμένη’’ διασημότητα και πιθανότατα δεν θα την γνώριζαν οι διαγωνιζόμενοι του σόου, παρά το γεγονός ότι άλλοι πίστευαν ότι ήταν ακριβώς αυτό που έψαχναν».

Η τραγουδίστρια είχε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την εμφάνισή της στην εκπομπή και ενημέρωσε τους εκπροσώπους της για τις ανησυχίες αυτές, αλλά τόσο η ίδια όσο και η ομάδα της ήλπιζαν ότι το περιστατικό θα έμενε εκεί.

Στα έγγραφα, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι το πρώτο περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης συνέβη στην πρώτη σεζόν του «American Idol», ενώ βρισκόταν στον δρόμο για τις οντισιόν.

«Ένα βράδυ, μετά τις οντισιόν της ημέρας, ο Lythgoe και η Abdul μπήκαν στο ασανσέρ του ξενοδοχείου όπου διέμεναν. Μόλις μπήκαν στο ασανσέρ, ο Lythgoe έσπρωξε την Abdul στον τοίχο, στη συνέχεια της χάιδεψε τα γεννητικά της όργανα και το στήθος της και άρχισε να της βάζει τη γλώσσα του στο λαιμό της», σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η μήνυση υποστηρίζει ότι η Abdul προσπάθησε να τον απωθήσει και ότι πήγε στο δωμάτιό της μόλις άνοιξαν οι πόρτες του ασανσέρ. Αμέσως επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της για να τους ενημερώσει για το περιστατικό.

Το δεύτερο περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Lythgoe, αφού είχε υπογράψει συμβόλαιο για να εμφανιστεί ως κριτής στο «So You Think You Can Dance» το 2015, σύμφωνα με το TMZ.

Υποθέτοντας ότι το δείπνο ήταν σε επαγγελματική βάση, η Paula Abdul συμμετείχε στο δείπνο. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι κάποια στιγμή, ενώ κάθονταν και οι δύο σε έναν καναπέ, ο Lythgoe της ρίχτηκε. Η ίδια ανέφερε, επίσης, στα έγγραφα ότι είχε προσπαθήσει να τη φιλήσει, ενώ της έλεγε ότι θα αποτελούσαν ένα εξαιρετικό ζευγάρι.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Abdul τον απώθησε, εξηγώντας ότι δεν ενδιαφερόταν για τις προτάσεις του και έφυγε αμέσως. Ωστόσο, λόγω του φόβου για πιθανές επιπτώσεις στην καριέρα της, η ίδια επέλεξε να μη μιλήσει για το περιστατικό. Στα έγγραφα, η τραγουδίστρια ισχυρίζεται επιπλέον ότι είχε γίνει μάρτυρας της σεξουαλικής επίθεσης του Nigel σε μία από τις βοηθούς της. Η σταρ δεν μηνύει μόνο τον Nigel, αλλά και τις εταιρείες 19 Entertainment και Fremantle Media North America.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.