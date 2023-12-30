Ο σερ Άντονι Χόπκινς έστειλε στους θαυμαστές και τους ακολούθους του ένα γλυκό πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στο Instagram, ενώ παράλληλα γιόρτασε 48 χρόνια νηφαλιότητας.

Ο 85χρονος ηθοποιός της «Σιωπής των Αμνών», ο οποίος πρόσφατα εμφανίστηκε στην τελευταία ταινία επιστημονικής φαντασίας του Netflix με τίτλο «Rebel Moon», φαινόταν να στέκεται μέσα σε ένα ευρύχωρο δωμάτιο καθώς απευθυνόταν στην κάμερα.

«Γεια σας, καλή χρονιά σε όλους!», ξεκίνησε με ενθουσιασμό ο ηθοποιός. «Όλοι εσείς οι γλεντζέδες και οι πότες, όλοι σας να διασκεδάζετε. Υπέροχα! Καλή χρονιά, να περάσετε καλά», συνέχισε ο αγαπημένος ηθοποιός. «Αν έχετε πονοκέφαλο, να με θυμάστε. Δεν με πιάνει πια, γιατί σήμερα κλείνω 48 χρόνια νηφαλιότητας. Πήρα βοήθεια γι' αυτό και η ζωή μου άλλαξε».

«Δεν σας ζηλεύω που διασκεδάζετε εκεί έξω», δήλωσε ο Άντονι Χόπκινς και στη συνέχεια ενθάρρυνε τα άτομα που παλεύουν με τον εθισμό να αναζητήσουν βοήθεια. «Αλλά αν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει η κατάλληλη στιγμή. Η ζωή είναι σε εξέλιξη. Προχωρήστε», λέει με νόημα στο βίντεο.

Το βίντεο - το οποίο ανέβηκε λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 86α γενέθλιά του στις 31 Δεκεμβρίου - είχε ως λεζάντα: «Εύχομαι σε όλους ένα υγιές 2024. Μια μέρα τη φορά, σήμερα είμαι 48 χρόνια νηφάλιος. Η ζωή είναι σε εξέλιξη».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν στην ενότητα των σχολίων, μεταξύ των οποίων και ο συνάδελφός του ηθοποιός Josh Brolin, ο οποίος έγραψε: «Είναι άνθρωπος! Σ' αγαπώ και Χρόνια πολλά για τα 48α γενέθλιά σου!».

Η ηθοποιός Melanie Griffith πρόσθεσε μια σειρά από λευκά emojis καρδιάς, ενώ ένας θαυμαστής έγραψε: «Στα 48 χρόνια θάρρους, ανθεκτικότητας και μεταμόρφωσης. Το ταξίδι σας είναι μια απόδειξη της δύναμης της ανάρρωσης. Συγχαρητήρια».

Ο συνθέτης έχει στο παρελθόν ανοιχτεί για το ταξίδι του προς τη νηφαλιότητα. Είχε δηλώσει: «Είμαι αλκοολικός σε ανάρρωση και για εσάς εκεί έξω, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται σε αυτή την εποχή της ακύρωσης και του μίσους και του μη συμβιβασμού, παιδιά που εκφοβίζονται. Λέω σε αυτό: Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Μείνετε έξω από τον κύκλο της τοξικότητας με τους ανθρώπους αν σας προσβάλλουν. Ζήστε τη ζωή σας. Να είστε περήφανοι για τη ζωή σας».

Πηγή: skai.gr

