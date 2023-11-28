Paris Hilton: Αναπολεί τις εξόδους της με Britney Spears και Lindsay Lohan

Η Paris Hilton θυμάται τις καλές στιγμές με τις φίλες της Britney Spears και Lindsay Lohan. H 42χρονη κληρονόμος μοιράστηκε δύο φωτογραφίες τους από νυχτερινή τους έξοδο, καθώς και στιγμιότυπα από τις κούκλες Bratz που φτιάχτηκαν με τη μορφή τους.

«Πριν από 17 χρόνια... η ιστορία γράφτηκε. Η "Αγία Τριάδα"», ανέφερε η Paris Hilton στην ανάρτησή της.

Η Britney Spears έγραψε στα απομνημονεύματά της «The Woman in Me» για τις εξόδους της με τη Hilton, αφού ο γάμος της Spears με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline, άρχισε να καταρρέει.

«Ποτέ δεν ήταν τόσο άγρια όσο την παρουσίασε ο Τύπος», έγραψε στο βιβλίο της. Η Spears πρόσθεσε ότι «δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά».

Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξή της στο «People», η Hilton επαίνεσε τη Spears «που είπε την ιστορία της» στο νέο της βιβλίο, λέγοντας ότι είναι «τόσο περήφανη για την τραγουδίστρια».

«Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να γράφεις για τη ζωή σου, αλλά είναι πραγματικά μια τόσο θεραπευτική εμπειρία και η συγγραφή του βιβλίου μου («Paris: The Memoir») μου άλλαξε τη ζωή μου με τόσους πολλούς τρόπους. Οπότε ελπίζω, πραγματικά, να αισθάνεται το ίδιο. Είμαι απλά περήφανη για το πόσο δυνατή γυναίκα είναι», πρόσθεσε.

