Το «Vanity Fair Oscars» είναι πάντα ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι της χρονιάς μετά τα βραβεία Όσκαρ. Μοντέλα, τηλεπερσόνες και αθλητές είναι μεταξύ των αστέρων που λαμβάνουν, επίσης, πρόσκληση για το ετήσιο πάρτι, πράγμα που σημαίνει ότι το πάρτι δεν αφορά πλέον τη σύγκριση του υποκριτικού ταλέντου, αλλά την αίσθηση του στυλ τους.

Φέτος, ωστόσο, οι διασημότητες φάνηκαν αποφασισμένες να ξεπεράσουν η μία την άλλη όσον αφορά στο ποια θα εμφανιστεί με λιγότερα ρούχα. Επικεφαλής των σταρ χωρίς εσώρουχα ήταν οι Emily Ratajkowski, Anitta και Florence Pugh, οι οποίες δεν άφησαν τίποτα στη φαντασία.

Emily Ratajkowski, Anitta and Florence Pugh lead lingerie-free stars daring to bare at the Vanity Fair Oscars party in raciest red carpet ever https://t.co/4YZJkvbfeT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 11, 2024

Η 32χρονη Emily εξασφάλισε ότι όλα τα βλέμματα θα ήταν στραμμένα πάνω της, καθώς φόρεσε ένα τολμηρό, λευκό φόρεμα της γαλλικής μάρκας Jacquemus και έτσι οι θαυμαστές της -και όχι μόνο- είχαν την ευκαιρία για πολλοστή φορά να δουν το στήθος και την πλάτη της.

Η Anitta ξεπέρασε το σημείο του «nip slip» με το σύνολό της, καθώς πόζαρε με ένα διάφανο διχτυωτό φόρεμα. Η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια, 30 ετών, στηρίζει την τάση «απελευθέρωση της θηλής» και μάλιστα το έκανε πράξη με το σύνολό της.

Τολμηρή να απελευθερώσει τη θηλή της ήταν και η Florence Pugh, 28 ετών, η οποία έμεινε χωρίς σουτιέν σε ένα διάφανο λευκό φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα.

Άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έγινε από τη Jodie Turner-Smith, 37 ετών, η οποία πέταξε τα εσώρουχα και έκανε ένα μαύρο ύφασμα φόρεμα. Είναι και αυτό μια άποψη…

Η Heidi Klum φρόντισε, επίσης, να επιδείξει το γυμνασμένο σώμα της με ένα εφαρμοστό, χρυσό φόρεμα που περιείχε διάφορα κοψίματα στο μπροστινό μέρος.

Μια σταρ που φάνηκε να ανησυχεί ότι το φόρεμά της δεν έδειχνε αρκετά ήταν η Saweetie, η οποία έκανε τα πάντα για να αναδείξει το ντεκολτέ της.

Η 30χρονη ράπερ πόζαρε στο κόκκινο χαλί πιάνοντας το στήθος της και στρέφοντάς το προς τις κάμερες, εξασφαλίζοντας ότι όλοι θα έβλεπαν καλά την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Πηγή: skai.gr

