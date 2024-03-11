Λογαριασμός
Oscars 2024: Ο Eugene Lee Yang με την τουαλέτα του τράβηξε τα φλας και κέρδισε τις εντυπώσεις

Ανάμεσα στους ελάχιστους που έκαναν την στιλιστική ανατροπή ήταν ο Αμερικανός, νοτικορεατικής καταγωγής ηθοποιός, που δάνεισε την φωνή του στον ήρωα της κωμωδίας επιστημονικής φαντασίας κινουμένων σχεδίων Nimona του Netflix

Eugene Lee Yang

Πολλές και πολλοί σταρ του Χόλυγουντ έλαμψαν χθες στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, αν και οι περισσότερες εμφανίσεις θεωρήθηκαν glamorous μεν, συντηρητικές δε. 

Ανάμεσα στους ελάχιστους που έκαναν την στιλιστική ανατροπή ήταν ο Eugene Lee Yang, ο αμερικανός, νοτικορεατικής καταγωγής ηθοποιός, παραγωγός και influencer, ο οποίος δάνεισε την φωνή του στον ήρωα της κωμωδίας επιστημονικής φαντασίας κινουμένων σχεδίων Nimona του Netflix, υποψήφια χθες για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Ο ηθοποιός  έκανε μια… μεγαλειώδη είσοδο με μια ογκώδη μπορντό statement φούστα και ασορτί σακάκι και τράβηξε τα φλας των φωτογράφων. 

Eugene Lee Yang

Ο Yang είναι γκέι και γνωστός για τη δουλειά του με διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και LGBTQ+. 

Πηγή: skai.gr

