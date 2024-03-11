Πολλές και πολλοί σταρ του Χόλυγουντ έλαμψαν χθες στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, αν και οι περισσότερες εμφανίσεις θεωρήθηκαν glamorous μεν, συντηρητικές δε.

Ανάμεσα στους ελάχιστους που έκαναν την στιλιστική ανατροπή ήταν ο Eugene Lee Yang, ο αμερικανός, νοτικορεατικής καταγωγής ηθοποιός, παραγωγός και influencer, ο οποίος δάνεισε την φωνή του στον ήρωα της κωμωδίας επιστημονικής φαντασίας κινουμένων σχεδίων Nimona του Netflix, υποψήφια χθες για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Eugene Lee Yang stunned the Oscars Red Carpet with his bold look | Click on the image to read the full story https://t.co/z4HWeAO3qZ — WLKY (@WLKY) March 10, 2024

Ο ηθοποιός έκανε μια… μεγαλειώδη είσοδο με μια ογκώδη μπορντό statement φούστα και ασορτί σακάκι και τράβηξε τα φλας των φωτογράφων.

Ο Yang είναι γκέι και γνωστός για τη δουλειά του με διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και LGBTQ+.

Πηγή: skai.gr

