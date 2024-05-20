Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ήταν φιλοξενούμενος το πρωί της Δευτέρας 20/5 ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, όπου αρχικά ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, και για την επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, στη μουσική σκηνή που έκανε πρεμιέρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός το βράδυ της Παρασκευής.

«Εγώ θα μείνω στην υποκρισία, δηλαδή στις σαμπάνιες, στα διαμερίσματα και τη γενικότερη επίδειξη», επεσήμανε αρχικά ο κ. Ρωμανός. «Είναι ξέρετε υποκριτικό όταν έχεις τέτοιες συνήθειες και το προβάλλεις, να το παίζεις γνώστης των προβλημάτων του βιοπαλαιστή. Όταν παλεύεις να λύσεις προβλήματα, είναι υποκριτικό να έχεις την τοξική ρητορική, η οποία βασίζεται και την έχουμε ξαναδεί σε παλαιότερες εποχές με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Πολάκη. Η διαφορα είναι ότι κάποιοι έχουν πόθεν έσχες και κάποιοι δεν έχουν καταθέσει τι έχουν τελικά».

Ερωτηθείς για την επιστολή του πρωθυπουργού στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφορικά με την ακρίβεια, ο κ. Ρωμανός σχολίασε:

«Για όσους λένε οτι η επιστολή αυτή ήρθε αργά, ας έφερναν οι ίδιοι κάτι παρόμοιο ως πρόταση. Από εκεί και πέρα, πολεμάμε ένα συγκεκριμένο εισαγόμενο φαινόμενο πάνω απο δυο χρόνια, όταν κάποιοι άλλοι παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν κι εργαλειοποιούν ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται με μια σειρά πραγμάτων όπως αύξηση εισοδημάτων. Είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε και που το έχουμε στον πυρήνα της ιδεολογίας μας».

Τέλος, σχετικά με τη συζήτηση για το 41%, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι το ποσοστό αυτό δεν είναι ποσοστό αλαζονείας.

«Να σας θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εμφανισθεί κι έχει απαντήσει στη Βουλή περισσότερες φορές από κάθε πολιτικό αρχηγό στο παρελθόν, μπαμπούλας ειναι ο λαϊκισμός ο οποίος ενέχει αλαζονεία κι αυταρχισμό. Αυτό είναι μπαμπούλας, όχι εμείς που φέρουμε το δίλημμα της σταθερότητας. Και επιτρέψτε μου να πω: μπαμπούλας είναι τα λεφτόδεντρα που κάποιοι τάζουν έτσι γενικά και αόριστα».

Πηγή: skai.gr

