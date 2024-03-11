Η Έμμα Στόουν (Emma Stone) κέρδισε χθες βράδυ το δεύτερο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην καριέρας της (μετά το «La la Land») για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός πριν ανέβει στην σκηνή έδωσε ένα τρυφερό φιλί στο στόμα στον σύζυγό της Dave McCary, που φυσικά έγινε viral.

Στη συνέχεια, ανεβαίνοντας στη σκηνή φανερά συγκινημένη, αρχικά είπε με χιούμορ: «Εχει σπάσει το φερμουάρ μου. Νομίζω ότι συνέβη νωρίτερα όταν χορεύαμε στο "I'm Just Ken"».

«Πριν δυο βράδια πανικοβλήθηκα με αυτή την πίεση. Ο Γιώργος (Λάνθιμος) μου είπε "βγάλε τον εαυτό σου από αυτή την κατάσταση". Και είχε δίκιο. Δεν είναι δικό μου αυτό το βραβείο. Μια ολόκληρη ομάδα δούλεψε σκληρά για αυτή την ταινία. Γιώργο, σ' ευχαριστώ για αυτό τον ρόλο που άλλαξε τη ζωή μου» δήλωσε η ηθοποιός κατά την παραλαβή του πολυπόθητου αγαλματιδίου.

Επίσης ευχαρίστησε την οικογένειά της- την μητέρα της, τον σύζυγο της και την κόρη της που γίνεται τριών ετών σε λίγες μέρες και έχει κάνει τη ζωή της πολύχρωμη και σινεμασκόπ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος «δίνει» για δεύτερη φορά το βραβείο της συγκεκριμένης κατηγορίας στην πρωταγωνίστριά του. Πριν λίγα χρόνια, είχε κερδίσει και η Ολίβια Κόλμαν Όσκαρ για το «The Favorite».

Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερη Ταινία: Οπενχάιμερ

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν (Οπενχάιμερ)

Α' Γυναικείος Ρόλος: Εμμα Στόουν (Poor Things)

Α' Ανδρικός Ρόλος: Κίλιαν Μέρφι (Οπενχάιμερ)

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction

Πρωτότυπο Σενάριο: Ανατομία μιας Πτώσης

Β' Γυναικείος Ρόλος: Ντα' Βιν Τζόι Ράντολφ (Τα Παιδιά του Χειμώνα)

Β' Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Οπενχάιμερ)

Μοντάζ: Οπενχάιμερ

Φωτογραφία: Οπενχάιμερ

Μουσική: Λούντβιχ Γκοράνσον (Οπενχάιμερ)

Κοστούμια: Poor Things

Καλύτερο Τραγούδι: What Was I Made For? (Barbie)

Σκηνογραφία: Poor Things

Διεθνής Ταινία: Ζώνη Ενδιαφέροντος (Βρετανία)

Animation: Το Αγόρι και ο Ερωδιός - Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: 20 Μέρες στη Μαριούπολη

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Last Repair Shop

Ήχος: Ζώνη Ενδιαφέροντος

Οπτικά Εφέ: Godzilla: Minus One

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Poor Things

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation: War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action: The Wonderful Story of Henry Sugar

Πηγή: skai.gr

