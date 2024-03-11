Το να περπατάς στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ μπροστά σε εκατοντάδες δημοσιογράφος, φωτογράφους και θαυμαστές μπορεί να είναι μια τρομακτική υπόθεση.

Πολλοί διάσημοι, λοιπόν, επιλέγουν να εμφανιστούν στη λαμπερή τελετή με ένα μέλος της οικογένειάς τους. Οι Ryan Gosling, Bradley Cooper, Steven Spielberg και άλλοι σημαντικοί υποψήφιοι για Όσκαρ το έκαναν και… πετύχαν!

Ryan Gosling

Η εμφάνισή του ήταν ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα του σόου και ο Ryan Gosling φρόντισε να μην πάει χαμένη η «Kenergy» του, φέρνοντας την οικογένειά του μαζί του για να τον υποστηρίξει στα φετινά Όσκαρ. Ο Καναδός σταρ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με την αδελφή του Mandi που είναι παραγωγός και δημοσιογράφος στο Τορόντο.

Πήρε, επίσης, μαζί του τη μαμά του Donna και τον πατριό του Valerio Attanasio, κάνοντας τα Όσκαρ... οικογενειακή εκδρομή.

Bradley Cooper

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ συνοδευόταν για μία ακόμη φορά από τη μητέρα του Γκλόρια Καμπάνο και μάλιστα φρόντισαν να φορέσουν ρούχα στην ίδια απόχρωση για την ξεχωριστή βραδιά των Όσκαρ. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός έδειχνε κομψός με ένα μαύρο κοστούμι Louis Vuitton, που επέλεξε, καθώς παρευρέθηκε στα βραβεία ως υποψήφιος για έβδομη χρονιά. Το συνδύασε με ένα λευκό πουκάμισο ενώ το σακάκι του είχε εντυπωσιακά μπλε κουμπιά. Η μητέρα του φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα σε μαύρη απόχρωση επίσης.

Martin Scorsese

Στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας έχασε από τον Βρετανό σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά αν ο βετεράνος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε είχε κερδίσει στα 81 του χρόνια, θα ήταν ο γηραιότερος νικητής της κατηγορίας μέχρι σήμερα.

Έφερε μαζί του την 25χρονη κόρη του, Φραντσέσκα, η οποία είναι ηθοποιός και σκηνοθέτιδα. Ο μπαμπάς της είναι θαυμαστής της δουλειάς της και έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις στα viral βίντεο της στο TikTok.

Steven Spielberg



Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι από τους πιο γνωστούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ και στο κόκκινο χαλί τον συνόδευσε η εγγονή του Eve Gavigan. Είναι κόρη της Jessica Capsha, της πρωταγωνίστριας του «Gray's Anatomy».

Billie Eilish



Τα αδέρφια όχι μόνο εμφανίστηκαν στην τελετή των Όσκαρ, αλλά πήραν κι ένα χρυσό αγαλματάκι. Οι δυο τους παρουσίασαν επί σκηνής την επιτυχία της «Barbie», «What Was I Made For?».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο της - το δεύτερο Όσκαρ της σε ηλικία μόλις 22 ετών - η Eilish δήλωσε ότι είναι «τόσο ευγνώμων γι’ αυτό το τραγούδι και για αυτή την ταινία», ενώ ευχαρίστησε τους γονείς της, προσθέτοντας: «Σας αγαπώ τόσο πολύ».



