Καθώς μπαίνουμε στη νέα χρονιά, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα πιο πολυτελή και εντυπωσιακά σπίτια διασημοτήτων του 2023. Η φετινή σειρά περιλαμβάνει την έπαυλη του Rod Stewart στο Beverly Park, την κατοικία του Jim Carrey στο Λος Άντζελες, το ράντσο της Gisele Bündchen στη Φλόριντα και το -ιστορικής σημασίας- σπίτι στη Νέα Ορλεάνη, που αγόρασαν ο Brad Pitt και η Angelina Jolie. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε και το ακίνητο στο Μαϊάμι που πούλησαν πρόσφατα ο Joe Jonas και η Sophie Turner.

Rod Stewart

Ο Rod Stewart, ο γεννημένος στο Λονδίνο θρύλος της μουσικής, είναι γνωστός για τις διαχρονικές επιτυχίες του όπως το «Mandolin Wind» και το «Maggie May». Η έπαυλή του στο Beverly Park, του Λος Άντζελες, είναι τόσο μεγαλοπρεπής όσο και η καριέρα του, διαθέτοντας 13 υπνοδωμάτια σε 28.500 τετραγωνικά μέτρα.

Το σπίτι έχει σιντριβάνι και περίτεχνες διπλές πόρτες. Το εσωτερικό περιλαμβάνει δύο καθιστικά, χλιδάτη κουζίνα, αίθουσα τσαγιού, αίθουσα κρασιών, μεγάλη τραπεζαρία, βιβλιοθήκη με ξύλινη επένδυση και ακόμη και ένα μπαρ τύπου speakeasy. Το σπίτι, το οποίο πωλείται για 80 εκατ. δολάρια, περιλαμβάνει επίσης έναν ξενώνα.

Jim Carrey

Ο Jim Carrey, διάσημος για τους ρόλους του στις ταινίες «Dumb and Dumber» και «The Truman Show», σκέφτεται να αποσυρθεί και έχει διαθέσει το κτήμα του στο Brentwood για 26,5 εκατ. δολάρια. Ο γεννημένος στον Καναδά ηθοποιός, ο οποίος έχει διαγράψει μια επιτυχημένη καριέρα με πολλά βραβεία, μετακομίζει πλέον στο Μάουι, αφήνοντας πίσω του το παλιό του σπίτι στο Λος Άντζελες.

Gisele Bündchen

Το διάσημο μοντέλο Gisele Bündchen αγόρασε ένα ράντσο στο Southwest Ranches της Φλόριντα. Το ακίνητο διαθέτει ένα πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι με εννέα υπνοδωμάτια, εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και τένις, μια πισίνα υπερχείλισης, υδρομασάζ και στάβλους αλόγων. Η Gisele φέρεται να πλήρωσε 9,1 εκατ. δολάρια γι' αυτό το ράντσο.

Brad Pitt-Angelina Jolie

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, άλλοτε επιφανές ζευγάρι του Χόλιγουντ, αγόρασαν ένα ιστορικό σπίτι στη Νέα Ορλεάνη το 2006 για το Ίδρυμά τους «Make it Right». Μετά τον χωρισμό τους, η έπαυλη πωλήθηκε σε δημοπρασία το 2023 έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων.

Joe Jonas- Sophie Turner

Λίγες εβδομάδες πριν καταθέσουν αίτηση διαζυγίου, ο Joe Jonas και η Sophie Turner πούλησαν το σπίτι τους στο Μαϊάμι για 15 εκατ. δολάρια. Το σπίτι, που βρίσκεται στην περιφραγμένη κοινότητα Bay Point, διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, εννέα μπάνια, ιδιωτική αποβάθρα, κουζίνα, σπα, αίθουσα μπιλιάρδου, εξωτερικές εγκαταστάσεις και παιδική πισίνα.

