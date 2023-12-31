Δεν θέλετε να βγείτε την Πρωτοχρονιά; - 6 ιδέες για να διασκεδάσετε στο σπίτι

Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να μετρήσεις αντίστροφα τον χρόνο την Πρωτοχρονιά. Μπορείς να ντυθείς και να βγεις με φίλους. Μπορείς να κλείσεις ένα τραπέζει σε ένα fancy εστιατόριο ή να κλείσεις δωμάτιο σε ένα αγαπημένο ξενοδοχείο. Ή, μπορείς να θες να μείνεις σπίτι.

Αν και μερικά λεπτά περιήγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να μας κάνουν ευχόμαστε να είχαμε προγραμματίσει ένα ταξίδι ή grande έξοδο θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή την αίσθηση εμπιστοσύνης στις αποφάσεις σου. Αν μη τι άλλο, το να περάσουμε την πιο διάσημη νύχτα του χρόνου στο σπίτι είναι η απόδειξη πως μάθαμε να γινόμαστε δημιουργικοί και να διασκεδάζουμε στην άνεση του σπιτιού μας.

Είτε θέλεις να περάσεις χρόνο στην κουζίνα είτε να βλέπεις ταινίες όλο το βράδυ, οι παρακάτω ιδέες θα σου υπενθυμίσουν πως δεν θα χρειάζεται να βαριέσαι στο σπίτι σου. Ειδικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οργάνωσε ένα elegant δείπνο

Aν εξακολουθείς να θέλεις να βάλεις το πιο λαμπερό σου φόρεμα, αν αγαπάς να μαγειρεύεις κι αν πιστεύεις πως μία γιορτή περιλαμβάνει πάντα καλό φαγητό τότε κράτησε αυτή την επιλογή. Βάλε μπόλικα λουλούδια στον χώρο, άναψε όλα τα φωτάκια και μερικά παραπάνω και φτιάξε το τραπέζι των ονείρων σου. Τρία πιάτα είναι αρκετά, επίσης μπορείς να παραγγείλεις από νωρίς στο αγαπημένο σου εστιατόριο ή να αναλάβουν όλοι οι φίλοι από ένα πιάτο.

Μια βραδιά σπα με φίλους

Είναι κάτι που μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε άλλη βραδιά. Όμως αν η ιδέα της αυτοφροντίδας σε δελεάζει ζήτησε από τους φίλους και τις φίλες σου να φέρουν μάσκες προσώπου, ματιών, χειλιών, λαιμού ή για τα χέρια ή μάσκες πεντικιούρ και μπείτε στην Πρωτοχρονιά νιώθοντας στα καλύτερά σας. Φυσικά, με μουσική και κρασί και κουβέντα μέχρι το πρωί.

Φτιάξτε όλα τα αγαπημένα σας Comfort Foods

Η πιο δελεαστική πρόταση αν με ρωτάς. Φτιάξτε μία λίστα με τα αγαπημένα σας και προμηθευτείτε τα υλικά. Μπείτε όλοι μαζί στην κουζίνα και μαγειρέψτε με ένα μπουκάλι κρασί και κουβέντα μέχρι να ετοιμαστούν όλα. Αν θέλεις λίγο έξτρα μεσημεριανό ύπνο, μπορεί να φτιάξει ο καθένας το αγαπημένο comfort food του αγαπημένου του ανθρώπου και να ανταλλάξετε λιχουδιές. Και σημαντικό: Δεν κρίνουμε ε!

Αφεθείτε σε ένα μεσημεριανό brunch

Αφού όλοι αγαπάμε το πρωτοχρονιάτικο brunch, τίποτα δεν μας εμποδίζει να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας πρωινά πιάτα και το προηγούμενο βράδυ. Ας πάμε με άφθονους υδατάνθρακες—βάφλες, τηγανίτες, μπάρμπεκιου, πιτάκια—και τα αγαπημένα μας κοκτέιλ με φρούτα. Το πάρτι σας θα εξακολουθεί να έχει αλκοόλ και φαγητό ενώ θα είναι υπέροχα άνετο, χαλαρό, χωρίς πολλές επισημότητες.

Μαραθώνιο με όλες οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς

Αυτή τη βραδιά έχουμε όλον τον χρόνο για να προλάβουμε να δούμε δύο ταινίες πριν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα κι άλλες δύο μετά. Φτιάξε με τους φίλους σου μια λίστα με όλες τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς και οργανώστε την προβολή με φόρμες και πιτζάμες ή με παγιέτες. Εσείς διαλέγετε.

Η κλασική ιδέα του καραόκε

Φτιάξτε μία λίστα με τα τραγούδια του 2022, βάλτε ποτό και τραγουδήστε. Μπορείτε ακόμη και να διοργανώσετε μια μίνι τελετή απονομής βραβείων στο τέλος για την Καλύτερη Φωνή, την Καλύτερη Μίμηση και ούτω καθεξής.

