O 50 Cent «τα χώνει» στη Madonna: Τα οπίσθιά της μοιάζουν με ενός μυρμηγκιού…

Ο ράπερ 50 Cent επέκρινε για άλλη μια φορά τη Μαντόνα στο Instagram, αυτή τη φορά συγκρίνοντας τα οπίσθιά της με ενός μυρμηγκιού. Ανέβασε μια εικόνα της «βασίλισσας της ποπ» να εμφανίζεται στην O2 Arena του Λονδίνου, δίπλα σε ένα clip art με ένα μυρμήγκι.

«Ποιος το έκανε αυτό; Είναι πλούσια, γιατί δεν το έφτιαξε; Θέλω το όνομα του γιατρού», γράφει στην ανάρτησή του ο 50 Cent.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, που ο 50 Cent αφήνει αιχμές κατά της Μαντόνα, καθώς στο παρελθόν την είχε αποκαλέσει «γιαγιά» του και είχε συγκρίνει τις φωτογραφίες της με εξωγήινους σε προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαντόνα, με τη σειρά της, έχει αντεπιτεθεί στον ράπερ στο παρελθόν, δημοσιεύοντας μια Story selfie τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εδώ είναι ο 50 Cent, που προσποιείται ότι είναι φίλος μου», έγραψε στο Instagram.

«Τώρα αποφάσισες να μιλήσεις άσχημα για μένα. Υποθέτω ότι η νέα σου καριέρα είναι να τραβάς την προσοχή προσπαθώντας να εξευτελίζεις τους άλλους στα social media. Η χειρότερη επιλογή που θα μπορούσες να κάνεις ως καλλιτέχνης και ως ενήλικας».

