Η Πάρις Χίλτον ενθουσίασε το κοινό της στο Instagram καθώς ντύθηκε «Britney Spears» για το Χάλογούιν.

Η δισεκατομμυριούχος μάλιστε επέλεξε να φορέσει τη στολή αεροσυνοδού που φορούσε η ποπ σταρ στο βίντεο κλιπ «Toxic».

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε με ένα γαλάζιο φόρεμα με βάτες, καπέλο, γάντια και ασημένια μποτάκια.

Ωστόσο, στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media που φορά τη στολή της αεροσυνοδού ακούγεται το τραγούδι «Gimme more» και όχι το «Toxic»...

Η τραγουδίστρια και η χρυσή κληρονόμος είναι πολύ δεμένες μεταξύ τους, με τη Σπίαρς να αναφέρεται στην Χίλτον στο βιβλίο της ως «τον μοναδικό άνθρωποπου τη βοήθησε όταν είχε κάποιον ανάγκη».

Το βίντεο κλιπ Toxic της Britney Spears

