Madonna: Πόσα χρήματα αναμένεται να κερδίσει από την περιοδεία της

Η Madonna έχει ήδη ξεκινήσει την πολυαναμενόμενη περιοδεία της «Celebration Tour», εδραιώνοντας τη θέση της ως «βασίλισσα της ποπ» και συγκεντρώνοντας ένα απίστευτο ποσό χρημάτων. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Billboard, η περιοδεία αναμένεται να αποφέρει πάνω από 100 εκατ. δολάρια. Αυτή η περιοδεία τα έχει… όλα! Περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Madonna από την εντυπωσιακή 40χρονη καριέρα της.

Η καριέρα της Μαντόνα στις περιοδείες ξεκίνησε με το «The Virgin Tour» το 1985, όπου κατά μέσο όρο «έκοβε» πάνω από 10.000 εισιτήρια και έβγαζε τότε 100.000 δολάρια ανά βραδιά. Η μέση τιμή του εισιτηρίου για εκείνη την περιοδεία ήταν μόλις 14,74 δολάρια, πολύ μακριά από τις τιμές που παρατηρούνται στις σημερινές συναυλίες.

Ωστόσο, η δημοτικότητα της τραγουδίστριας εκτοξεύτηκε με την επόμενη περιοδεία της, τη «Who's That Girl World Tour» το 1987, η οποία τριπλασίασε την απήχησή της και σχεδόν πενταπλασίασε τη δύναμη των πωλήσεών της μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Just realised #MadonnaCelebrationTour will be the first time Madonna's opened a tour in London in 30 years, the last being The Girlie Show in Sept 93. Bring on the weekend. pic.twitter.com/wg7pjhpIKW