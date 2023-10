Madonna: Τα πλάνα από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς με κάνουν να θέλω να ξεράσω

Η Μαντόνα αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Celebration Tour», στο Λονδίνο, ρωτώντας το κοινό: «Τι στο διάολο συμβαίνει στον κόσμο;».

Σύμφωνα με τον «Guardian», η «βασίλισσα της ποπ» πήρε ένα λεπτό κατά τη διάρκεια της συναυλίας για να κάνει μια μακροσκελή δήλωση για τον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς τον «σπαρακτικό».

«Κανείς δεν θέλει να δει τι συμβαίνει. Ανοίγω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέλω να κάνω εμετό», είπε η Μαντόνα. «Βλέπω παιδιά να απαγάγονται, να τα τραβάνε από μοτοσικλέτες, μωρά να αποκεφαλίζονται, παιδιά σε ρέιβ πάρτι ειρήνης να πυροβολούνται και να πεθαίνουν. Τι στο διάολο συμβαίνει στον κόσμο; Πώς μπορούν τα ανθρώπινα όντα να είναι τόσο σκληρά μεταξύ τους; Τα πράγματα χειροτερεύουν. Με τρομάζει».

