Ο ηθοποιός, τηλεοπτικός παρουσιαστής και πατέρας 12 παιδιών, Νικ Κάνον, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή «The Breakfast Club» αποκάλυψε ότι πηγαίνει στη Ντίσνεϊλαντ «τουλάχιστον μία φορά το μήνα» με τα παιδιά του για να γιορτάσει είτε τα γενέθλιά τους είτε να περάσουν μαζί τις διακοπές τους.

«Κάθε γενέθλια και Χριστούγεννα βρίσκομαι κυριολεκτικά στη Ντίσνεϊλαντ, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ξοδεύω περίπου $200.000 το χρόνο», είπε στον ραδιοφωνικό παραγωγό Charlamagne tha God, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Η Ντίσνεϊλαντ είναι ούτως ή αλλιώς ακριβή ειδικά αν προσπαθείς να μείνεις στο ξενοδοχείο. Δεν είναι όπως παλιά. Πρέπει να κάνεις κράτηση», συνέχισε ο Κάνον.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι ήταν πολύ διαφορετικά όταν ήταν οικοδεσπότης της πρωινής παρέλασης των Χριστουγέννων του πάρκου από το 2009 έως το 2019. «Ήμουν υπάλληλος! Έτσι, συνήθιζα να παίρνω την τσάντα της Disney. Ήταν μπόνους και όλα αυτά τα πράγματα ήταν δωρεάν. Τότε είχα μόνο δύο παιδιά», εξήγησε, μιλώντας για τα δίδυμα που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Μαράϊα Κάρεϊ. Από τότε έχει καλωσορίσει άλλα 10 παιδιά -οκτώ γιους και τέσσερις κόρες -με έξι διαφορετικές γυναίκες.

Στην ερώτηση γιατί ήθελε να γίνει πατέρας τόσων πολλών παιδιών εκείνος απάντησε:«Θα μπορούσα να είχα σταματήσει, ή ακόμα και να μην είχα παιδιά. Αλλά χαιρόμουν την ιδέα και δεν ήμουν ποτέ εναντίον της. Μου αρέσει να είμαι πατέρας. Λατρεύω τη ζωή που μου δίνουν».

