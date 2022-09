Meghan Markle: Η καριέρα της... Beyonce του Ηνωμένου Βασιλείου που έληξε άδοξα

«Η Meghan πίστευε ότι θα γινόταν η Beyoncé του Ηνωμένου Βασιλείου. Το να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας θα της έδινε αυτή την αναγνώριση. Ενώ αυτό που ανακάλυψε ήταν ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί κανόνες τόσο γελοίοι που δεν μπορούσε καν να κάνει τα πράγματα που θα μπορούσε χωρίς τον τίτλο, κάτι που είναι δύσκολο»

Aπόσπασμα του βιβλίου «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» του Valentine Low ου δημοσιεύθηκε από τους «The Times” υποστηρίζει ότι η Meghan Markle πίστευε πως θα γινόταν η Beyoncé της Βρετανίας όταν θα παντρευόταν τον Harry. Ωστόσο, απογοητεύτηκε από τα αυστηρά πρωτόκολλα και τους κανόνες ως μέλος της βασιλικής οικογένειας και η ίδια ένιωθε όλο και περισσότερο «στριμωγμένη και παρεξηγημένη» από το παλάτι.

Πρώην υπάλληλος του παλατιού δήλωσε: «Νομίζω ότι η Meghan πίστευε ότι θα γινόταν η Beyoncé του Ηνωμένου Βασιλείου. Το να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας θα της έδινε αυτή την αναγνώριση. Ενώ αυτό που ανακάλυψε ήταν ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί κανόνες τόσο γελοίοι που δεν μπορούσε καν να κάνει τα πράγματα που θα μπορούσε χωρίς τον τίτλο, κάτι που είναι δύσκολο».

Μια άλλη πηγή υποστήριξε ότι οι δύο «κόσμοι», βασιλική οικογένεια και διασημότητα, ήταν αδύνατον να συνυπάρξουν. Συγκεκριμένα είπαν ότι η Meghan δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο μοντέλο ενός εργαζόμενου μέλους της βασιλικής οικογένειας, εφόσον το παλάτι δεν μπορούσε να δεχθεί «αυτό που ήθελε να είναι».

Επίσης, σύμφωνα με το βιβλίο η βασίλισσα Ελισάβετ αναγκάστηκε να πατήσει πόδι για το Megxit και είπε στο ζευγάρι ότι ήταν «ή μέσα ή έξω» στην κρίσιμη σύσκεψη στο Sandringham, όπου αποφασίστηκε το μέλλον των Sussex, ενώ ο συγγραφέας του βιβλίου είπε ότι η βασιλική οικογένεια συναντήθηκε στη φερόμενη «σύνοδο κορυφής του Sandringham» πέντε ημέρες αφότου ο Harry και η Meghan ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για το Megxit στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.