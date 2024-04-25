Euroleague: Παλαίμαχος διαιτητής δικαιώνει τον Εργκίν Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν, ηττήθηκε με 91-87, από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Game 1, από δικά του λάθη, αλλά και των διαιτητών. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, έκανε έντονα παράπονα για τη διαιτησία και ο Τούρκος, έχει κάθε λόγο να φωνάζει και να διαμαρτύρεται.

Ο παλαίμαχος Ισραηλινός διαιτητής της Euroleague, Τοντ Γουόρνικ, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του έγκριτου δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας και ανέλυσε τις φάσεις του 1ου αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι. Ο κύριος Γουόρνικ, εστίασε στον… τρόπο, που ο Ουέιντ Μπάλντουιν κέρδιζε βολές. Το “τέχνασμα” αυτό του Μπάλντουιν, προκάλεσε την δικαιολογημένη “έκρηξη” του Εργκίν Αταμάν.

Περισσότερα στο PAOPANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.