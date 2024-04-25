Βουλή: Πώς θα εφαρμοστεί ο περιοριστικός όρος του Φλώρου – Η αυστηροποίηση του Κανονισμού

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε εξίσωση για δυνατούς λύτες εξελίσσεται για τη Βουλή η εφαρμογή του περιοριστικό όρου της απόστασης 50 μέτρων του Κωνσταντίνου Φλώρου από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου, μετά το βίαιο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε χθες στο περιστύλιο της Βουλής.



Σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής, το πως θα τηρήσει αυτόν τον περιορισμό ο ανεξάρτητος βουλευτής – εφόσον επιστρέψει στις κοινοβουλευτικές του υποχρεώσεις – είναι δική του υπόθεση. Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Κων. Τασούλας τόνισε πως δεν μπορεί να επιβάλει στο θύμα (κ. Γραμμένο) που θα καθίσει εντός του κοινοβουλίου, επισημαίνοντας πως «έχει δικαίωμα να κινείται ελεύθερα μέσα στη Βουλή». Κύκλοι της Βουλής πάντως επιχειρώντας να ερμηνεύσουν τον περιοριστικό όρο, θεωρούν ως ένα πιθανό σενάριο την παράταση του αποκλεισμού του από το κοινοβούλιο.



Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Φλώρος έχει αποκλειστεί για 15 ημέρες από τη Βουλή, κάτι που σημαίνει πως αυτομάτως η βουλευτική του αποζημίωση, μειώνεται κατά το ήμισυ. Το διάστημα των δεκαπέντε ημερών δεν ημερολογιακό χρόνο αλλά ημέρες κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, κάτι που σημαίνει πως η ποινή που έχει επιβληθεί στον ανεξάρτητο βουλευτή – λόγω και των εορτών του Πάσχα που μεσολάβουν – θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αυριανή ψηφοφορία που αφορά το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο ανεξάρτητος βουλευτής δεν θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει.

Την ίδια ώρα, η Βουλή εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των ποινών σε τέτοια περιστατικά. Κοινοβουλευτικές πηγές, επισημαίνουν πως τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται εν θερμώ αλλά χρειάζονται τον απαιτούμενο χρόνο και δεν υπαγορεύονται από τις εξελίξεις τις επικαιρότητας. Τροποποιήσεις, που ενδεχομένως έχουν πέσει στο τραπέζι είναι, η επέκταση του αποκλεισμού από τις κοινοβουλευτικές εργασίες στους 2 μήνες, αλλά και η περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης έως και για 5 μήνες.



