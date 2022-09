Αυτοκίνητα, ρόλογια και αντικείμενα του Τζέιμς Μποντ σε «επετειακή» δημοπρασία (βίντεο)

«Εξήντα Χρόνια Τζέιμς Μποντ» είναι ο τίτλος δημοπρασίας που διοργανώνεται σε δυο μέρη από τον οίκο Christie’ s στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα έσοδα από την πώληση οχημάτων και αντικειμένων, ρολογιών και ρούχων από τις ταινίες με πρωταγωνιστή τον πράκτορα 007, να διατίθενται σε 45 φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Μία ασημί Aston Martin DB5, ένα από τα μόλις οκτώ αντίγραφα που κατασκευάστηκαν για τις επικίνδυνες σκηνές της ταινίας "No Time To Die" της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ, ένα Land Rover Defender 110 και μία μηχανή Triumph από την ίδια ταινία και ένα 007 Land Rover Defender με το logo της 60ης επετείου πωλούνται στη δημοπρασία σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

This month, the iconic custom-built Scrambler used in James Bond No Time To Die will be auctioned off at @christiesinc

, as part of an official two-part charity auction marking 60 years of James Bond. https://t.co/1W4sgQJ7oB pic.twitter.com/xoir3U2CUA